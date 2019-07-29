 وطنا نيوز -توزيع الكهرباء تنفذ مشروعاً ريادياً في الدامخي بالكرك بتركيب 9 محولات
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توزيع الكهرباء تنفذ مشروعاً ريادياً في الدامخي بالكرك بتركيب 9 محولات
التاريخ : 29-07-2019 05:09:09 المشاهدات: 717

وطنا اليوم-عمان:بدأت شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ مشروع ريادي لتخفيف نسب الفقد الكهربائي وتحسين أداء الشبكة الكهربائية في منطقة الدامخي بمحافظة الكرك.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة مساعد المدير العام لتطوير الأعمال المهندس سامي الزواتين إن المشروع اشتمل على تركيب محولات (33/1) كيلو فولت، ومحولات (1/22) كيلو فولت، بواقع (9) محولات بالمجمل، لافتاً أن الشركة ستقوم بتوسيع قاعدة استخدام المحولات مختلف مناطق عملها في ضوء نجاح تجربة الدامخي.

وأهاب الزواتين بالمواطنين عدم الاقتراب من الشبكات والمحولات الكهربائية التي تم تركيبها وذلك حفاظا على السلامة العامة، وسلامة المواطنين أنفسهم.

وختم بالقول إن بإمكان المواطنين في حال وجود أي ملاحظات لديهم الاتصال بالشركة عبر أرقامها المجانية

080022288 أو على الرقم 065001370.


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