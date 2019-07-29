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لعلامة التجارية تتألق مرة أخرى!



برجر كنج يبتكر حلولاً فعالة.. عروض باردة مع ارتفاع درجات الحرارة



برجر كنج قامت بابتكار معادلة فريدة لخفض الأسعار عند ارتفاع درجة الحرارة



وطنا اليوم-عمان:تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في الكويت، أطلقت برجر كنج حملة الصيف المميّزة تحت شعار"Hotter is Cooler" ، وهي الأولى من نوعها محلياً. وتشمل هذه الحملة خصومات يومية على منتجات مختارة تناسب الطقس الحار في الكويت، وقد قامت برجر كنج، بربط أسعار المنتجات، التي تتضمنها الحملة الجديدة، ببيانات درجة الحرارة في وقت الذروة وفقاً للبيانات التي توفّرها تطبيقات الطقس في المنطقة.



وتشتهر الكويت على مستوى العالم بتسجيل درجة الحرارة الأعلى على وجه الأرض، ومع ارتفاع درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية وما فوق، يمكن للعملاء التمتّع بالميلك شيك، بي شيل، والصنداي بأسعار أقل. وليس من المستغرب أن ينتظر العملاء بفارغ الصبر أمام فروع مطعم برجر كنج في الكويت بين 24 يوليو و3 أغسطس 2019.



وتعتبر هذه الحملة امتداداً إبداعياً لاستراتيجية العلامة التجارية المتمثلة بتحويل حرارة الصيف الحارقة إلى تجارب لا تنسى للجميع. وبعد هذه الحملات الإعلانية المليئة بالمفاجآت والترقب في الكويت، يتساءل الكثيرون عن شعار حملة برجر كنج المقبلة في صيف 2020!



لمشاهدة الأسلوب الفريد والمبتكر الذي استقطبت به برجر كنج العملاء هذا العام، يمكنكم زيارة https://youtu.be/LufWTDsNtTw

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