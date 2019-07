الرئيسية | بنوك وشركات شركة "كريم" ترعى ورشة التوظيف المنظمة من قِبل منصة "Jobs in Jo"

وطنا اليوم-عمان: أعلنت شركة "كريم" عن رعايتها لورشة التوظيف المنظمة من قبل منصة Jobs in Jordan، والتي ستنطلق فعالياتها في الثلاثين من الشهر الجاري في مجمع الملك حسين للأعمال. وبموجب رعايتها لورشة التوظيف، ستوفر "كريم" وسائل التنقل لجميع الزوار من خلال استخدام الرمز الترويجي "KHBP". وتأتي ورشة التوظيف، التي ستقام ليوم واحد، بهدف توفير منصة لالتقاء مختلف الشركات المشاركة في الورشة بالباحثين عن وظائف سواء من الخريجين الجدد أو من الموظفين الذين يبحثون عن فرص عمل أفضل، ومنحهم الفرصة لتقديم سيرهم الذاتية والحصول على نماذج التوظيف الخاصة بالشركات المشاركة، والتعرف إلى هذه الشركات عن كثب أكبر والاطلاع على الوظائف الشاغرة لديها، فضلاً عن خوض مقابلات عمل مبدئية مع القائمين عليها ومع مسؤوليها، هذا بالإضافة إلى تلقي المشورة المهنية من الخبراء الحاضرين، والتي من شأنها إكسابهم معلومة قيمة ورؤية مستقبلية واضحة تضمن وضعهم على الطريق الصحيح للنجاح. وفي تعليق له على ورشة العمل، قال مدير عام شركة "كريم" في الأردن وفلسطين، صبري حكيم: "فخورون برعايتنا لورشة التوظيف المنظمة من قِبَل منصة Jobs in Jo، التي تؤكّد على سعي "كريم" الدائم على دعم الشباب الذين نوليهم اهتمامنا الكبير ونحرص على مساندتهم بشتى الوسائل والطرق خاصة الخريجين الجدد منهم؛ إذْ نثق بأنها ستمكن الباحثين عن عمل بمختلف مستوياتهم التعليمية من الوصول إلى الشركات القائمة على التوظيف، وتسويق أنفسهم بالطريقة المثلى وبالتالي زيادة فرصهم في الحصول على عمل." ويذكر بأن JobsInJo عبارة عن منصة للباحثين عن عمل بمختلف أعمارهم سواء من الخريجين الجدد أو كبار الموظفين، وحتى المرشحين الإداريين. ويمكن لأي شخص إرسال سيرته الذاتية، إذ يتم مطابقتها مع الوظائف المناسبة التي تناسب مؤهلاتهم. وتقدّم المنصة أيضاً ميزة البحث المتقدم التي تتيح للمستخدمين والموظفين العثور على وظائف ومرشحين في الأردن استناداً إلى التفضيلات والاهتمامات.هذا وتتسم المنصة بميزة إرسال إشعارات البريد الإلكتروني حول أحدث الوظائف المنشورة من مختلف القطاعات والتخصصات. ويشار إلى أن شركة "كريم" من شركات ’الاقتصاد التشاركي’ الرائدة في المنطقة والتي تعمل على تقديم باقة من خيارات خدمات النقل التي يسهل الوصول إليها وذات الجودة العالية والمتسمة بتقديمها عبر منصة توفر ميزة الطلب في الوقت الحقيقي. وتتمثل مهمة "كريم" في جعل حياة الناس أكثر سهولة من خلال إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل والخدمات اللوجستية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر