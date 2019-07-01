جمعية العطاء لموظفي ومتقاعدي شركة الفوسفات تعقد اجتماعها السنوي

وطنا اليوم-عمان:عقدت الهيئة العامة لجمعية العطاء لموظفي ومتقاعدي شركة الفوسفات التعاونية اجتماعا لها اليوم بمقر المؤسسة التعاونية في عمان بحضور ممثل المؤسسة التعاونية علاء الجبالي والذي أكد قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني

وفي بداية الجلسة رحب رئيس لجنة ادارة الجمعية سامر السلايمة باعضاء الهيئة العامة وتحدث عن المعوقات التي واجهت عمل الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية ، والجهود التي قامت بها الهيئة الادارية خلال عام 2018

حيث اخذت الهيئة الادارية للجمعية على عاتقها النهوض في الجمعية من مختلف الجوانب واعداد خطة عمل لتوسيع حجم العضوية ورفد صندوق الجمعية بالاموال لتمكين الجمعية من المضي في خططها التعاونية .

وفي بداية الاجتماع اعلن مندوب المؤسسة التعاونية عن اكتمال النصاب وقانونية الجلسة .

ورحب رئيس الجمعية سامر السلايمة بأعضاء الهيئة العامة واثنى على الدعم المقدم لادارة الجمعية والذي مكن الجمعية من المضي قدما في تنفيذ برامج عديدة لخدمة الاعضاء وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات لتوفير سلع وخدمات لاعضاء الجمعية من خلال التقسيط الميسر ، كما تم التوسع في شراء السلع والخدمات لصالح الاعضاء بنظام المرابحة الاسلامية شملت السيارات والاثاث والاجهزة الكهربائية.

وفي السياق ذات وجه الشكر لكافة الجهات التي دعمت الجمعية وشكر ادارة الفوسفات لتعاونها ، وشكر ايضا رئيس الهيئة الادارية لصندوق توفير مستخدمي شركة الفوسفات حمزه الشمايلة ومديرة الحسابات في الشركة الدكتورة فدوى شابسوغ.

وتلا السلايمة التقرير الاداري والذي تضمن العديد من الانجازات التي دعمت موقف الجمعية بشكل كبير وأسهمت في خدمة الاعضاء .

واضاف ان الجمعية تتطلع لتوقيع اتفاقيات مع جمعيات الشركة المختلفة لخدمة العاملين وخاصة على صعيد شراء الاراضي السكنية وتوزيعها على العاملين والمتقاعدين على ان تكون الاولوية لاعضاء الجمعية وتاليا موظفي الفوسفات والمتقاعدين والمجتمع المحلي.

من جهته عرض امين الصندوق مراد نفش التقرير المالي عن السنة الماضية واشار الى نمو اشتراكات الاعضاء بشكل واضح وهذا مرده الى ارتفاع عدد اعضاء الجمعية الذي بلغ عددهم 82 عضوا بنهاية 2018 في حين كان عددهم في عام 2017 خمس وخمسون عضوا.

وارتفعت قيمة الاسهم المكتتبة في عام 2018 ووصلت 33 الف سهم مقارنة مع 13065 في عام 2017

فيما ارتفع بند التوفير ليصل في عام 2018 الى 65532 الف دينار فيما كانت في 2017 مبلغ 30 الف دينار .

وكانت مبيعات الجمعية في عام 2018 ما قيمته 108712 الف دينار

وتلا رئيس لجنة الرقابة تامبي الشيشاني تقرير اللجنة واشار الى العديد من المؤشرات الايجابية التي وصلت اليها الجمعية خلال العام الماضي .

وقررت الهيئة العامة توزيع ارباح نقدية نسبة 13.5% عن عام 2018

وفي نهاية الاجتماع ثمن اعضاء الهيئة العامة الجهود التي بذلها رئيس واعضاء الجمعية للنهوض في عمل الجمعية والانجازات التي تحققت .

ويذكر ان الجمعية تأسست لتقديم الخدمات لاعضاء الجمعية من موظفي ومتقاعدي شركة الفوسفات وتهدف الى توفير السلع والخدمات بالتقسيط واستثمار اموال الاعضاء







