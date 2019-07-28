Orange الأردن تصل بقوة شبكاتها إلى كل أنحاء المملكة

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن تيري ماريني ان الشركة استثمرت الملايين لتطوير شبكاتها المختلفة وللاستحواذ على ترددات جديدة تتيح لها تقديم خدمات اتصالات وإنترنت عالية الجودة، مما يعزز من مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في تقديم هذه الخدمات في السوق المحلية.

وأضاف في تصريح صحفي أن هذه الاستثمارات جاءت ضمن استراتيجية الشركة لضمان جودة شبكاتها ولتنويع خدماتها أمام المستفيدين، مراعية بذلك الطلب المتزايد على خدمات الانترنت خاصة تلك المتعلقة بتوفر السرعات العالية وأحجام البيانات عبر الشبكة العنكبوتية سواء من خلال الهاتف النقال أو الإنترنت الثابت عريض النطاق.

واستعرض ماريني أهم ما حققته الشركة على صعيد تطوير شبكاتها الممتدة عبر مناطق المملكة وبنفس جودة الاداء، قائلاً أن Orange الأردن قامت بتطوير شبكتها لخدمات الجيل الرابع والجيل الرابع المتقدم (4G,4G+)، علماً بأنها الشركة الوحيدة في المملكة المقدمة لخدمات 4G+، مشيرة إلى أن استحواذها على الترددات التي تتيح تقديم خدمات الجيل الرابع المتقدم جاء تلبية لحاجة مشتركيها في توفير سرعات إنترنت عالية عبر الهاتف النقال.

وأضاف أن حجم الاستثمار في شبكة الجيل الرابع المتقدم "4G+" خلال العامين 2018-2019 بلغت 8.7 مليون دينار، لتصل تغطية هذه الخدمة إلى 915 موقعاً في المملكة.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية (Fiber)، أوضح ماريني أن عمليات تطوير الشبكة تتم باستمرار، في خطوة تهدف لتغطية أكبر مساحة جغرافية بهذه الشبكة لضمان تقديم سرعات إنترنت غير مسبوقة في السوق المحلية، لافتا إلى أن هذه التحسينات على الشبكة أثمرت عن وصول خدماتها إلى أكثر من 400 ألف منزل وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، لافتا إلى أن الشركة وبالمقدار الذي حققته تستحوذ على الحصة الأكبر في السوق المحلية في هذا الجانب، علماً بأن سرعة الإنترنت عبر شبكة الفايبر التابعة لها تصل إلى 1000 ميجابت/ثانية وهو أسرع إنترنت في المملكة.

وعن أسباب اهتمام الشركة بالاستثمار في مجال الألياف الضوئية، أكد ماريني على أن Orange الأردن وكونها شركة وطنية تعمل بروح عالمية، لها مساهماتها في عملية التنميية الاقتصادية في المملكة، وتتمثل هذه المساهمات في توفير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمستوى رفيع، حيث يعتبر توفرها مطلب اساسي للاستثمار في أي من المجالات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يسهم في رفع مستوى المنافسة بين الشركات، في خطوة تهدف إلى أن يصبح الأردن مركزاً رائداً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

وقال ماريني أن خطط تطوير شبكات الشركة شملت خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق "ADSL"، التي توفّر سرعات أعلى من ذي قبل ما يعكس التزام الشركة بتوفير كل طرق الوصول الى الإنترنت، تاركة حرية اختيار الطريقة المناسبة للمشتركين.

وتنتهج Orange الأردن خطة دورية في تطوير شبكاتها وخدماتها، وتعمل باستمرار على تجديد عروضها وخطوطها، وذلك استناداً إلى مبدأ "الاستماع والاستجابة"، حيث تقوم الشركة بإجراء دراسات مستمرة لمعرفة احتياجات مشتركيها والمشتركين المحتملين ومتطلباتهم، وبناء على ذلك تقوم بتصميم كل ما يضمن تقديم تجربة اتصال لا مثيل لها لكل منهم في كافة المناطق، فعلى سبيل المثال طرحت الشركة حزمة عروض مميزة بالتوازي مع خطة تطوير الشبكات، كخطوط YO المخصصة للشباب، وخطوط حماة الموطن، وخطوط الفايبر والـ ADSL.

وبالتوازي مع هذه التحسينات على شبكاتها، أطلقت Orange الأردن حملتها الإعلانية الجديدة تحت عنوان "كل شِبر ببلدنا مغطّى"، في إشارة منها إلى التطوّر وزيادة االانتشار الذي شهدته شبكاتها في كافة مناطق المملكة، حيث قطعت أشواطاً كبيرة في توسعة تغطية شبكتها لتصل إلى جميع المناطق المأهولة في المملكة بخدماتها كافة بما فيها الموبايل ADSL ,والفايبر، حيث وصلت التغطية للجيل الثالث اليوم الى 96.3% . كما قامت الشركة بتوسعة تغطية شبكة الجيل الرابع4G لتغطي 95% من المملكة، وذلك بفضل جهود تعزيز البنية التحتية المبذولة حالياً، وستستمر بنشر النسخة الأحدث من تقنية الجيل الرابع المتقدم 4G+ لتشمل كافة محافظات المملكة بتغطية بلغت 54% لتأكد على ريادتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني، من خلال حزمة من التطويرات المستمرة على شبكاتها وعروضها .