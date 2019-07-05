بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية

وطنا اليوم-عمان:قام بنك الأردن بتجديد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية ايماناً منه بأهمية دعم الجمعية لتنفيذ مهمتها الإنسانية برعاية الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري. ويقوم البنك من خلال هذه الشراكة التي بدأت في عام 2004 بكفالة المصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرية أطفال SOS إربد.

وقام بتوقيع تجديد الشراكة السيد صالح حمّاد مدير عام بنك الأردن والسيد محمد الشلالدة المدير الوطني لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية.

وأعرب السيد محمد الشلالدة عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أن الدعم المقدم من البنك يساهم في تأمين الإحتياجات اليومية للأطفال الذين يعيشون في البيت العائلي مع أمهم لمدة عام واحد والتي تتضمن المسكن والتعليم والغذاء والأنشطة اللامنهجية مثل الرياضة والفنون وغيرها. كما أشاد بدور بنك الأردن في دعم الجمعية خلال السنوات السابقة مؤكداً على أهمية استمرار هذه الشراكة المميزة.

من جانبه أعرب السيد صالح حمّاد مدير عام بنك الأردن عن حرص البنك الدائم في اختيار وتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية التي تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وبخاصة البرامج التي تُعنى بالأطفال عموماً وبفاقدي السند الأسري خصوصاً والتي من شأنها توفير حياة كريمة للأطفال ومساعدتهم لأن يصبحوا عناصر فعالة قادرة على النهوض بمجتمعاتهم مستقبلاً، مشيدا بالدور الذي تقوم به قرى الأطفال SOS الأردنية بهذا المجال.

وجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية هي مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، ترعى ما يقارب مائتين وخمسين طفلاً من الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات الثمانية التابعة لها (أي ما نسبته 31% من هؤلاء الأطفال في المملكة).

هذا ويعتبر بنك الأردن اليوم أحد أكبر المؤسسات المالية في الأردن والذي يعود تأسيسه إلى عام 1960 وعلى مدى ما يقارب الستة عقود ساهم البنك في دعم حركة الاستثمار والتطور الاقتصادي مع حرصه الدائم على تحقيق تنمية المجتمعات في الدول التي يعمل بها، حيث يمتد تواجد البنك في كل من الأردن وفلسطين وسوريا والبحرين.