الرئيسية | بنوك وشركات بنك القاهرة عمان الراعي الذهبي لمنتدى اتحاد المصارف الاردنيه

وطنا اليوم-عمان:قدم بنك القاهرة عمان الرعاية الذهبية لمنتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك الاردنية في فندق انتركونتيننتال في العاصمه الاردنية عمان. وحظي المنتدى برعاية محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور زياد فريز و أصبح تعزيز الاستقرار المالي اليوم في مقدمة أهداف البنوك المركزية والجهات الرقابية في العالم بأهميته في تعزيز كفاءة أداء النظام المالي وترابط سلامة مكوناته الأساسية.

ويركز المنتدى على أهمية تعزيز الاستقرار المالي والتعرف على اخر ما ادخل من تعديلات على المبادرات الدولية والاقليمية في ضوء الازمات المالية العالمية وتداعيتاها.

وشهدت أعمال المنتدى عرضا للعديد من الاستراتيجيات والأدوات التي تساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في تحقيق وتعزيز هذا الاستقرار.

وخص المنظمون للمنتدى بنك القاهرة عمان بمساحة خاصة في قاعة المعرض المصاحب للمؤتمر للترويج عن منتجاته المصرفية وريادته في تسخير التكنولوجيا لخدمة عملائه.

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