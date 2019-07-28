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بنك القاهرة عمان الراعي الذهبي لمنتدى اتحاد المصارف الاردنيه
وطنا اليوم-عمان:قدم بنك القاهرة عمان الرعاية الذهبية لمنتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك الاردنية في فندق انتركونتيننتال في العاصمه الاردنية عمان.
وحظي المنتدى برعاية محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور زياد فريز و أصبح تعزيز الاستقرار المالي اليوم في مقدمة أهداف البنوك المركزية والجهات الرقابية في العالم بأهميته في تعزيز كفاءة أداء النظام المالي وترابط سلامة مكوناته الأساسية.
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