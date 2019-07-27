Orange الأردن تقدم مجموعة من الهدايا لأوائل الثانوية العامة

وطنا اليوم-انطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تولي اهتمام للتعليم و الشباب وفي اطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ، قدمت Orange الأردن لاوائل الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الدراسي 2018-2019، مجموعة من الهدايا القيّمة وهي عبارة عن أجهزة لاب توب، خطوط "نِت وين ما كان"، أجهزة MiFi وخطوط "YO 10" المخصصة للشباب شاملةً اشتراك 12 شهراً مجاناً.

جاء ذلك خلال حفل اُفيم نهاية الاسبوع الماضي واعلن فيه وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني نتائج امتحانات الثانوية العامة واسماء 50 طالبة وطالبة وهم الاوائل على مستوى المملكة من جميع التخصصات، وحضر نيابة عنOrange الأردن المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن في الشركة نائلة الداود.

من جانبها، هنأت الداود اوائل التوجيهي بالنتائج الباهرة التي حققوها، مقدرة جهودهم المبذولة لتحقيق هذا التفوق الملفت، ومؤكدة على ان المتفوقين هم ثروة وطنية من الضروري احاطتها بمقومات الرعاية والاهتمام، ذلك انها تشكل ركيزة اساسية للمستقبل.

ولفتت الى ان هذه المبادرة من Orange الأردن انما جاءت انطلاقا من دورها كمساهم رئيسي في دعم القطاع التعليمي بشقيه الاكاديمي والجامعي، وذلك من خلال تزويده ومنتسبيه بأحدث الوسائل التكنولوجية وأفضل الخدمات التي تبقيهم على تواصل دائم مع كافة التطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم.

واكدت حرص Orange الأردن على دعم الشباب وتمكينهم في المجالات كافة سواءا التعليمية او التدريبية كونهم نواة التحول الرقمي في المملكة، حيث تُرجم هذا الاهتمام من قبل الشركة باطلاق منصة " YO" التي صُممت خصيصا لهم، والتي وضعت احتياجاتهم على رأس اولوياتها وما يهمهم نُصب عينها في كل تفاصيل عملياتها المتعلقة بهم، خاصة وان Orange الأردن تعد شريكا رقميا للملكة ومساهما فاعلا في عملية التنمية الشاملة من خلال تضيق الفجوة الرقمية بين كافة مناطق المملكة.