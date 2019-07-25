الاردنية للطيران تقدم عشرة تذاكر ذهابا واياب الى بيروت لاوائل المملكة

وطنا اليوم-عمان:تتقدم الشركة الاردنية للطيران بأسمى آيات التهاني والتبريك من كافة الطلبة الذين نجحوا في امتحان الثانوية العامة لهذا العام وبمناسبة النجاح تعلن الشركة ممثلة برئيس مجلس الادارة الكابتن محمد الخشمان عن تقديم عشرة تذاكر سفر الى بيروت للطلبة العشرة الاوائل ذهابا وايابا بالاضافة الى خصم 50% للمرافقين من الدرجة الاولى كتكريم من الشركة للطلبة المتفوقين ومن المنتظر ان تقوم الشركة بالتواصل مع الطلبة المتفوقين او ذويهم لغايات تكريمهم بجائزة التذاكر المجانية.

ودأبت الشركة ومنذ انطلاقاتها على التواصل مع المبدعين من طلبتنا فيما كان لهذه السنة ميزة خاصة بان تمنحهم تذاكر السفر ذهابا وايابا.