البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول تعزيز الإستقرار المالي

وطنا اليوم-عمان:رعى البنك العربي مؤخراً فعاليات منتدى تعزيز الإستقرار المالي والذي أقيم في فندق الانتركونتيننتال - عمّان، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن.

وناقش المنتدى الذي عقد على مدى يومين مجموعة من المحاور الرئيسية المرتبطة بالإستقرار المالي، بما في ذلك دور البنوك المركزية والإجراءات الإحترازية الكلية في تحقيق وتعزيز الإستقرار المالي، تأثير الحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر في تعزيز الإستقرار المالي، استراتيجيات تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الإستقرار المالي، دور أنظمة الدفع والتسوية المحلية والإقليمية وتأثيرها على تعزيز الإستقرار المالي إلى جانب مجموعة أخرى من المحاور والموضوعات ذات الصلة. كما ضمّت قائمة المتحدثين في المنتدى نخبة من الخبراء والمحللين الماليين وممثلي المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية.

وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات المصرفية والاقتصادية التي تعنى بالمواضيع الهادفة الى دعم وتطوير الصناعة المالية والمصرفية، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.