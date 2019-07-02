|
بنك ABC يتابع مسيرته في دعم حملة البر والإحسان
وطنا اليوم-عمان:انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لبنك ABC الأردن بدوره في خدمة المجتمع المحلي وحرصه الدائم على دعم الفئات المحتاجة من أبناء الوطن بمختلف مناطقهم وفئاتهم مما يساهم في رفع العوز عنهم ويفتح أمامهم طريق المستقبل، فقد قام البنك في متابعة مسيرته لدعم حملة البر والإحسان التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مما يشكل رافدا قويا لمواصلة مسيرة العطاء التي يدعمها ويرعاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وذلك لتمكين الأسر المحتاجة من تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ولتوفير الحياة الكريمة لهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في أسرتنا الأردنية الكبيرة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|