بنك ABC الأردن يتابع مسيرته في دعم حملة البر والإحسان

وطنا اليوم-انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لبنك ABC الأردن بدوره في خدمة المجتمع المحلي وحرصه الدائم على دعم الفئات المحتاجة من أبناء الوطن بمختلف مناطقهم وفئاتهم مما يساهم في رفع العوز عنهم ويفتح أمامهم طريق المستقبل، فقد قام البنك في متابعة مسيرته لدعم حملة البر والإحسان التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مما يشكل رافدا قويا لمواصلة مسيرة العطاء التي يدعمها ويرعاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وذلك لتمكين الأسر المحتاجة من تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ولتوفير الحياة الكريمة لهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في أسرتنا الأردنية الكبيرة.

كما عبرت سعادة السيدة سيمونا بشوتي / المدير العام لبنك ABC الأردن بأن البنك يسعى دائماَ لأن يكون دوره فعال في خدمة المجتمع المحلي، ويسهم في تقديم الدعم والرعاية لمختلف فئات المجتمع، حيث تأتي هذه الحملة ضمن المبادرات الخيرية التي تهدف دائما الى خدمة أبناء المجتمع المحلي بجميع شرائحه ورسم الفرحة والبهجة من كافة أبناء المجتمع المحلي للتخفيف عنهم ومساندتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.