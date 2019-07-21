 وطنا نيوز -توزيع الكهرباء: منشآت وأفراد يماطلون منذ سنوات
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توزيع الكهرباء: منشآت وأفراد يماطلون منذ سنوات
التاريخ : 22-07-2019 03:00:56 المشاهدات: 1185

وطنا اليوم-عمان:ذكرت شركة توزيع الكهرباء أن عددا من المنشآت ما زالت تماطل في تسديد الذمم المالية المستحقة عليها، الأمر الذي يعيق عمل الشركة في مواصلة تنفيذ مشاريعها وخططها في ضمان ديمومة إيصال التيار بالجودة والميزة المثلى.

وأهابت الشركة بجميع المنشآت والأفراد الذين ترتبت عليهم مبالغ وذمم متراكمة، بتسديدها، تجنبا لإجراءات الفصل التي يتيحها القانون، حيث ستضطر أسفه لاتخاذ هذا الإجراء حسب الأنظمة المعمول بها.

وأوضحت أن بعض الجهات والأفراد تراكمت عليهم الذمم لسنوات وبمالغ كبيرة، مشيرة إلى أنها قامت بمخاطبة تلك المنشآت وقدمت لها إشعارات الفصل لأكثر من مرة وما زالت تماطل في التسديد.


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