بنك ABC الاردن يواصل دعمه لصندوق الأمان للأيتام ومؤسسة الملكة رانيا

وطنا اليوم-عمان:ايمانا من بنك ABC الاردن بأهمية قطاع التعليم والتزاما منه بمسؤوليته الاجتماعية نحو المجتمع، فقد واصل البنك دعمه لمؤسسة الملكة رانيا من خلال دعم مبادرتي صندوق الأمان للأيتام ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية وذلك للسنه الثالثة على التوالي.

ويأتي هذا الدعم حرصا من بنك ABC الاردن في مشاركة مؤسسة الملكة رانيا في رسالتها في التنمية والتعليم من خلال برامجها التي تهدف الى تحسين فرص الأطفال والشباب في الأردن وتزويدهم بشكل افضل بالمعارف والمهارات والاستراتيجيات والقيم التي من شأنها ان تتيح لهم التفوق والتميز في عالم يسير بخطى سريعة وتنافسيه لذلك التقت رغبة الفريقين في التعاون المشترك وبموجب الاتفاقية التي دعمت أنشطة وبرامج صندوق الأمان للأيتام الذي يقدم منح دراسية للأيتام لاستكمال تعليمهم العالي، ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية التي تعمل على إدخال تكنولوجيا التعليم في المدارس وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم.

وقد أعربت السيدة سيمونا بشوتي المدير العام للبنك عن سعادتها بالاستمرار بهذا الدعم لتعزيز مساهمة البنك في مثل هذه المبادرات الهامة والإنسانية وتأكيداً على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع المحلي خاصة في المجالات التربوية والتعليمية للوصول إلى الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في خدمة تنمية المجتمع المحلي، خاصة وان هذه المبادرات تدعم جهود وزارة التربية والتعليم في تحسين مخرجات التعليم عبر التوظيف الفعّال للمصادر التكنولوجيّة وتمكين المعلمين من التعامل مع تلك المصادر بفاعلية وكفاءة وتسخيرها لاستخدام الاستراتيجيات التعليمية الحديثة بما يعود بالفائدة على الطلبة أكاديمياً واجتماعياً.