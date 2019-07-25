|
بنك ABC الاردن يواصل دعمه لصندوق الأمان للأيتام ومؤسسة الملكة رانيا
وطنا اليوم-عمان:ايمانا من بنك ABC الاردن بأهمية قطاع التعليم والتزاما منه بمسؤوليته الاجتماعية نحو المجتمع، فقد واصل البنك دعمه لمؤسسة الملكة رانيا من خلال دعم مبادرتي صندوق الأمان للأيتام ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية وذلك للسنه الثالثة على التوالي.
ويأتي هذا الدعم حرصا من بنك ABC الاردن في مشاركة مؤسسة الملكة رانيا في رسالتها في التنمية والتعليم من خلال برامجها التي تهدف الى تحسين فرص الأطفال والشباب في الأردن وتزويدهم بشكل افضل بالمعارف والمهارات والاستراتيجيات والقيم التي من شأنها ان تتيح لهم التفوق والتميز في عالم يسير بخطى سريعة وتنافسيه لذلك التقت رغبة الفريقين في التعاون المشترك وبموجب الاتفاقية التي دعمت أنشطة وبرامج صندوق الأمان للأيتام الذي يقدم منح دراسية للأيتام لاستكمال تعليمهم العالي، ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية التي تعمل على إدخال تكنولوجيا التعليم في المدارس وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|