بنك ABC الأردن يواصل دعمه لمركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة

وطنا اليوم-عمان:انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وإيمانا من بنك ABC الأردن بأهمية الدعم الذي يقدمه مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة لطلابه الذين يرعاهم، فقد واصل البنك دعمه للمركز والذي تتركز اهدافه في تقديم الخدمة الانسانية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال مواصلة تبني مصاريف أحد اطفاله.

ويأتي دعم البنك للمركز حرصا منه على تأدية واجبه الوطني تجاه هذه الفئة من المجتمع الممثلة بذوي الاحتياجات الخاصة بغيةمساعدتهم على ان يصبحوا مواطنين مبدعين ومنتجين ومحاولة منه لتغيير المفهوم الاجتماعي السائد عن الاعاقة شريطة توفر ظروف مناسبة وهو واقع تؤكده تجربة مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة في عمان في الإنجاز والريادة.