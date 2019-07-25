الرئيسية | بنوك وشركات أميركا تدرس تقديم المزيد من الدعم الفني للأردن

وطنا اليوم-عمان:شهدت الصادرات الأردنية إلى أسواق الولايات المتحدة زيادة نسبتها 7.5 بالمئة خلال العام الماضي، وذلك حسب ما ورد في اجتماع اللجنة المشتركة الأميركية- الأردنية الأحد الماضي في عمان.

وياتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات السنوية المنتظمة للجنة والتي تم تأسيسها ضمن اتفاقية التجارة الحرة الامريكية-الاردنية الموقعة في عام 2001، لتشجيع التجارة والاستثمار في مجال الخدمات والسلع بين البلدين.

وترأس هذا الاجتماع دانيل مولاني ممثل عن مساعد الممثل التجاري الأمريكي، ويوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتمويل.

وتم خلال اللقاء مناقشة عددا من قضايا التجارة والاستثمار بين البلدين مؤكدين على الزيادة الملحوظة في حجم التجارة االثنائية خلال عام 2018. وركز المسؤلون على بحث سبل تعزيز التجارة البينية على أساس التعامل بالمثل وخاصة للمنتجات الزراعية والصناعية، واصلاحات قانون العمل الأردني، وحماية الملكية الفكرية وتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة ضمن منظمة التجارة العالمية.

وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن رغبتها في دراسة امكانية تقديم المزيد من الدعم الفني للاردن بهدف تشجيع زيادة التجارة والاستثمار.

واتفقت الحكومتان على السعي لاحراز المزيد من التقدم وذلك قبل موعد الاجتماع القادم في واشنطن عام 2020.

الجدير بالذكر أن حجم التجارة الكلي بين البلدين ازداد بمقدار عشرة أضعاف ما كان علية قبل انفاذ اتفاقية التجارة الحرة في عام 2001.

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