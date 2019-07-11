Orange الأردن تجدد معرضها الذكي في السلط

وطنا اليوم-عمان:جددت Orange الأردن مؤخراً معرضها الذكي في مدينة السلط، وذلك ضمن عملية متابعتها لمعارضها الـ 62 المنتشرة في أنحاء المملكة، والتي تهدف من خلالها إلى إدخال أحدث التطويرات على عروضها لخدمات الاتصالات والإنترنت والأجهزة الحديثة، حيث تم تصميم المعرض بشكل عصري، لتصبح عمليات الحصول على الخدمات والتعرف على العروض الجديدة ودفع الفواتير أكثر سهولة، من خلال كادر من الموظفين المدربين والمؤهلين ليكونوا دليلاً إرشادياً حقيقياً لزبائن المعرض.

وقال الرئيس التنفيذي لــ Orange الأردن تيري ماريني إن الطلب على خدمات الشركة المختلفة يشهد إقبالاً ملموساً، كما أن التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات عمّقت الطلب على خدمات الإنترنت والاتصالات من الشركة، ما خلق الحاجة لإيجاد المكان الملائم لهم لتوفير ما يحتاجونه، وليتمكنوا من الحصول على ما يرغبونه في هذا المجال.

وأكد ماريني على أن تحديث معرض السلط الذكي يأتي في إطار خطة Orange الأردن لإدخال كل ما هو جديد بطريقة سلسلة ومريحة لمشتركيها، من خلال معارضها المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة، بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها المقدّمة لمشتركيها الحاليين، ولتكون مصدر جذب للمشتركين المحتملين، مؤكداً على أن هذا التحديث يأتي مواكباً لدور الشركة كشريك رقمي للمملكة، وللتطورات الحاصلة في مجال الرقمنة، التي شملت كافة نواحي الحياة اليومية للمواطنين.

وتهدف عمليات تحديث مراكز مبيعات Orange الأردن إلى تعزيز علاقات الشركة مع مشتركيها، لضمان حصولهم على أقصى استفادة من خدماتها المميزة، في ظل التطورات الكبيرة الحاصلة على شبكاتها في كافة مناطق المملكة، ليصبح مشتركوها أقرب إلى كل ما يهمهم من التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الحياة العصرية.

وتشمل خدمات معرض Orange الأردن المقدمة لأبناء مدينة السلط، اشتراكات الإنترنت والخلوي المدفوعة مسبقاً والمدفوعة لاحقاً، اشتراكات الخط الثابت، اشتراكات الفايبر، الاكسسوارات والأجهزة الخلوية، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع المميزة التي تشمل مبيعات الخطوط والأجهزة الخلوية والإنترنت.