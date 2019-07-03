البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية

وطنا اليوم-عمان:أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية يقدم من خلالها للراغبين في الحصول على تمويل عقاري مجموعة من المزايا المنافسة تتضمن سعر فائدة تفضيلي، إعفاء من عمولة تنفيذ القرض، تحمل البنك لرسوم الرهن، تأمين مجاني لمحتويات المنزل للسنة الأولى، بالإضافة إلى قسيمة شرائية من سمارت باي تصل لغاية 1000 دينار.

وتنطبق الحملة والتي تستمر لغاية 2019/08/31 على الأفراد المؤهلين الذين يحصلون على قروض سكنية خلال فترة الحملة بحد أدنى 50,000 دينار لقيمة القرض. كما تشمل الحملة قروض تمويل شراء الشقق والمساكن الجاهزة وقروض المغتربين وقروض تمويل البناء وقرض تمويل شراء الأراضي مع إمكانية شراء القرض من البنوك الأخرى.

وفي تعليقه على هذه الحملة قال السيد يعقوب معتوق - مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نركز في البنك العربي باستمرارعلى منح عملائنا الكرام تجربة مصرفية مميزة وعروض ذات قيمة مضافة تناسب أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المتنوعة." وأضاف: " تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على توفير حلول تمويلية مرنة تمكن الراغبين في امتلاك عقار من تحقيق ذلك بمزايا منافسة وبشكل يسهم في تخفيف الأعباء المترتبة عليهم".

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يقدم حلول تمويلية متكاملة للأفراد تتضمن باقة متنوعة من القروض تشمل القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات بمزايا منافسة تتضمن: مبالغ قروض تناسب احتياجات العملاء وفترات سداد مرنة واسعار فائدة منافسة وذلك ضمن خيارات ميسرة وسرعة في الإجراءات بالإضافة إلى توفر فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء.