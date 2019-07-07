 وطنا نيوز -سعودي اوجيه تحجز على بوليفارد العبدلي
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سعودي اوجيه تحجز على بوليفارد العبدلي
التاريخ : 17-07-2019 03:43:41 المشاهدات: 1295

وطنا اليوم-عمان: قررت محكمة بداية عمان  / الغرفة الاقتصادية القاء الحجز التحفظي على امول شركة بوليفارد العبدلي المساهمة المحدودة المنقولة والغير منقولة لصالح شركة سعودي اوجيه المحدودة / عمان، وفق مصدر قانوني.

وقال المصدر: إن القرار شمل الحجز على الأموال المنقولة والغير منقولة بحدود المبلغ المدعى به والبالغ 18.4 مليون دينار اردني تقريبا ، ورسومه ونفقاته.

ويشمل القرار الحجز اي مستحقات مالية او اموال موجودة تحت يد الغير بما فيها عوائد تأجير العقارات العائدة لشركة بوليفارد العبدلي في منطقة بوليفارد العبدلي  / مشروع العبدلي ، او اي اموال موجودة للمستدعى ضدهم وعدهم 41 شخصا بالإضافة الى الشركة ، وفقا لذات المصدر.

وبين المصدر انه تم تنبيه الجهات المذكورة، للحضور الى قاضي الامور المستعجلة خلال 8 ايام ، لبيان الاموال او الاشياء الاخرى لديهم لصالح المدين.

وأشار المصدر الى ان القرار قابل للاستئناف.


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