سامسونج إلكترونيكس تطلق حملتها الموسيقية Make the Wave

وطنا اليوم-عمان:أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس"، الراعي الرسمي للدورة الثامنة عشرة لبطولة العالم للألعاب المائية في غوانغجو 2019، حملة "Make the Wave" بهدف تشجيع الرياضيين المشاركين بالبطولة وإلهام مشجعيهم وجماهيرهم من خلال ربطهم من خلال الموسيقى الملهمة، وذلك في خطوة تترجم الشركة من خلالها فلسفة علامتها التجارية التي تتمثل بخلق الإمكانات لإتاحة وظائف وتجارب غير مسبوقة. وترويجاً للحملة، فقد تعاونت "سامسونج" مع السباحة الأميركية سايمون مانويل، التي نافست في مسابقات السباحة الحرة في أولمبياد ريو دي جينيرو 2016 وفازت بميدالية ذهبية في سباق الـ 100 متر للسباحة الحرة، مختارةً إياها لتكون سفيرة حملتها، ولتساندها في تحفيز المشجعين من جميع أنحاء العالم على مشاركة موسيقاهم المفضلة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وكسفيرة لحملة "Make the Wave"، ستشارك مانويل رسائل تحفيزية طوال فترة الحملة، لتناقش عبرها أهمية المثابرة في بذل الجهود بشغف ودون فقدان الأمل رغم أية ظروف وتحديات مهما كانت، إلى جانب التطرق لدور الأغاني والموسيقى في هذا التحفيز، والتي ألهمتها لتعزيز أدائها. وكجزء من الحملة، تعتزم "سامسونج" تنفيذ العديد من الفعاليات الخاصة لتعزيز شغف وطموح السباحين في مدينة جوانغجو؛ إذْ سيتم منح الطلاب فرصة ليكونوا مرافقين للاعبي الفرق المشاركة في نهائيات "كرة الماء"، كما سيتاح لهم فرصة لقاء السباح البارع كيم سي جين، المعروف باسم "سباح الساق الروبوتية"، الذي كان عضواً في فريق السباحة الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة في كوريا الجنوبية. وفي تعليق لها على هذه الحملة، قالت رئيسة قسم التسويق الدولي، يونغ هي لي: "نتمنى أن تلقى حملتنا ""Make the Wave استحسان الجميع، كما أننا نثق بأنها ستحقق أهدافها التي صممت من أجلها، والتي تمحورت بالأساس حول سعينا لبث روح الحماس والمنافسة الإيجابية والبناءة مع مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترويجية والتسويقية، عدا عن إتاحة الفرصة للسباحين الذين يتحدون أنفسهم في السعي نحو تحقيق أحلامهم لمشاركة قصص نجاحهم مع جمهورهم ومحبيهم، بالإضافة إلى تمكينهم من تشجيع بعضهم البعض من خلال الموسيقى. هذا وقد وقفت فلسفة علامتنا التجارية وراء تصميم هذه الحملة، وهي الفلسفة التي تدفعنا للعمل بشكل يعزز الإمكانات ويفتح الآفاق في كل ما نقدمه وما نقوم به." وبهذه المناسبة، قالت السباحة الأميركية، سفيرة "سامسونج" ضمن حملة "Make the Wave"، سايمون مانويل: "فخورة بتنصيبي كسفيرة حملة سامسونج "Make the Wave"، وأتمنى أن أكون قادرة على مشاركة قصص نجاحي وقائمة الأغاني المفضلة لدي من خلال الانخراط في هذه الحملة التي تتوافق مع معايير إصراري وتصميمي." وأضافت مانويل: "آمل أن يغادر جميع السباحين المنافسة دون خيبات أمل مع نجاحات يحققونها، كما آمل أن تلعب الجماهير دوراً تحفيزياً يلهم الرياضيين ويشعل فيهم الحماس." هذا وقامت "سامسونج" بتصميم منطقة خاصة على امتداد 255 متر مربعاً ضمن القرية الرياضية، لتجمع كافة الرياضيين تحت سقفها، ولتمكنهم من التفاعل مع بعضهم البعض ومع السباحين في البطولة وتشاطر الذكريات من خلال تبادل الأزياء الرياضية الخاصة بهم، فضلاً عن إقامة العديد من الاحتفالات كاحتفالات ذكرى أعياد الميلاد، وفعاليات فنون كتابة الاسم بالخط الكوري. وسيتسنى لزوار المنطقة الخاصة استكشاف أحدث منتجات "سامسونج إلكترونيكس" كسلسلة هواتف "جالاكسي إس 10" الذكية، والإصدار السابع من جهاز سامسونج نوتبوك اللوحي، وسماعات AKG N700 اللاسلكية، وأجهزة تلفازThe Frame 4K. وتتنوّع أشكال الدعم التي تقدمها "سامسونج إلكترونيكس" لفعاليات البطولة التي ترعاها منذ عام 2015، ما بين تقديم منتجاتها وأجهزتها ليتم استخدامها خلال البطولة، وشمول البطولة برعايتها الرسمية ضماناً لإقامتها على أتم وجه ولإنجاح فعالياتها، هذا فضلاً عن توفير ما يقارب 1,996 ثلاجة ليتم استخدامها في القرية الرياضية والملاعب التي ستقام فيها المسابقات. وتُعد بطولة العالم الثامنة عشرة للألعاب المائية في غوانغجو 2019، التي انطلقت في الثاني عشر من تموز، واحدة من أكبر خمسة أحداث رياضية ضخمة في العالم، حيث تقام مسابقات في ست فئات منها: السباحة، والغطس، والغوص العالي، وكرة الماء، والسباحة الفنية، والسباحة المائية المفتوحة. وتستقطب الدورة الحالية من البطولية حوالي7,266 من الرياضيين، والسباحين، والمسؤولين، وممثلي وسائل الإعلام، وممثلي ومسؤولي الاتحاد الدولي للسباحة، القادمين من 193 دولة بالتسجيل، مسجلة رقماً قياسياً في عدد المشاركين في تاريخها. ومن المتوقع أن يجتمع أكثر من 12 ألف مشارك في غوانغجو للمشاركة في فعاليات البطولة، بما في ذلك مسابقة “Masters” العالمية للسباحة التي ستبدأ في الخامس من شهر آب القادم. ويشار بأنه يمكن لأي مشجع رياضي المشاركة في الحدث الرقمي على الموقع الرسمي لشركة سامسونج إلكترونيكس"، لمشاركة أغانيهم وتشجيع رياضييهم المفضلين. كما يمكن للمهتمين بمتابعة البطولة وفعالياتها، زيارة الصفحة الرسمية (www.samsung.com/fina2019) واختيار الموسيقى التي ألهمتهم عند مواجهة التحديات في حياتهم، ومشاركتها على وسائط التواصل الاجتماعي الشخصية الخاصة بهم مع غلاف ألبوم الموسيقى والأغاني. وسيعقد هذا الحدث خلال الفترة من 9 تموز إلى 18 آب، كما سيتم خلاله إجراء سحب لتوزيع العديد من الجوائز تقدمة "سامسونج"، ومنها 20 سماعة AKG N700و41 Galaxy Buds.





