الرئيسية | بنوك وشركات جمعية مصنعي الالبان ترد على حملة الافتراء والتشويه

وطنا اليوم-عمان:ردا على ما تم نشره بالصحف المحلية والمواقع الالكترونية حول البيان الصادر عن جمعية حماية المستهلك بأن السعر العادل لمنتج اللبن (1 كيلوغرام ) هو (90 ) قرشا ، فإننا نود أن نبين بأن: الأسس التي استندت اليها الجمعية لإجراء الدراسة غير واضحة ولا تستند لاي دراسة اكتوارية وتفتقر للدقة والسند الحقيقي والكلف الحقيقية لهذا المنتج. ولم تراع ارتفاع أسعار مدخلات المنتج والمعدات اللازمة لوصول المنتج الى المستهلك بالجودة العالية ، ذلك الى جانب عدم مراعاة ربح تاجر التجزئة.

المعلومات المقدمة لجمعية حماية المستهلك من قبل أحد المصانع -على حد تعبيرها - لا تعتبر المقياس المعياري الصحيح الذي يتم بناء دراسة فعلية عليه لبيان وتحديد الكلف المترتبة على منتج اللبن (1كغم) بل إن الدراسة الحقيقية لمنتج الألبان يتم إعدادها الآن من قبل اللجنة المكلفة من وزراة الصناعة والتجارة التي ستقوم بدراسة كافة الكلف ومدخلات الانتاج (المباشرة وغير المباشرة ) والتي تتحملها مصانع الألبان ومن ثم الخروج بنتائج نهائية لهذه الدراسة وتوضيحها للمواطن الأردني .

مصانع الألبان تستند في عملية تصنيع منتجاتها على استخدام مادة الحليب الطازج ( 100%) وضمن أحدث المواصفات القياسية الأردنية والعالمية وبإشراف مباشر من قبل كافة الجهات الرقابية وخاصة الموسسة العامة للغذاء والدواء .

ما ورد في بيان جمعية حماية المستهلك حول إعادة استخدام الكميات المرتجعة الى مصانع الألبان من مراكز البيع والعمل على معالجتها بطرق كيماوية وتحويلها الى منتج " الشنينة " هو كلام عار عن الصحة مع الاحتفاظ باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يسيء ويشهر بمصانع الألبان ومنتجاتها .

الخطوات التي قامت مصانع الألبان باتخاذها من حيث العدول عن العروض المطروحة جاءت نتيجة للخسائر الكبيرة التي تحملها كل من مصنعي الألبان والثروة الحيوانية والتي لو استمرت فإنها ستؤدي لانهيار هذا القطاع الحيوي والهام والذي يقوم على تحقيق مفهوم الأمن الغذائي . جمعية مصنعي الالبان "تحت التأسيس"

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