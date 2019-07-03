ارتفاع أسعار الاشتراكات الجديدة للبطاقات المدفوعة مسبقاَ

وطنا اليوم-عمان: قال مدير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، الثلاثاء، إن الهيئة بصدد مراجعة شاملة لقرار شركات الاتصالات بشأن رفع أسعار الاشتراكات المدفوعة مسبقا.

وأكد الجبور أن الدائرة الاقتصادية بالهيئة تدرس قانونية رفع أسعار الاشتراكات المدفوعة مسبقا لدى شركات الاتصالات، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإجراء مراجعة مفصلة للقرار، فضلا عن علاقة نماذج الكلفة بالقرار.

وكشف، أن نتائج الدراسة حول قانونية القرار ستعلن مساء اليوم الثلاثاء.

وكان تداول ناشطون أمس الاثنين قوائم أسعار جديدة لتعرفة الاشتراكات المدفوعة مسبقا بعد انتهاء عروض شركات الاتصالات.

ومن جهته نفى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، الثلاثاء، علاقة ارتفاع أسعار الاشتراكات المدفوعة مسبقا بالمراجعة التي تجريها الوزارة بشأن رسوم شركات الاتصالات.

وأكد الغرايبة، أن القرار الجديد من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وليس الوزارة.