Galaxy S10 يساعدك على التقاط أجمل الصور خلال الساعة الذهبية في فصل الصيف

وطنا اليوم-عمان:مع بدء فصل الصيف بشكل رسمي يميل العديد من الناس نحو ممارسة أنشطتهم الخارجية في أوقات الصباح الباكر أو عند اقتراب الشمس من المغيب تجنباً للتعرض لأشعة الشمس القوية. وتعرف الساعة التي تسبق شروق الشمس أو تتبع غروبها بالساعة الذهبية، وهي فترة مثالية ومحببة كثيراً من جانب المصورين المحترفين نظراً لجمالية المناظر الطبيعية الخلابة في تلك الساعة من اليوم.

وفي ظل الطفرة التكنولوجية التي نشهدها اليوم، تقدم الكاميرات المتطورة ميزات عديدة عززت قدرتنا على التقاط الضوء والمشاهد الفريدة بطرق مذهلة. ولكن مع كل هذا التطور، غالباً ما يحتاج المستخدمون إلى استثمار الكثير من الوقت والمعرفة لإتقان فن التصوير الاحترافي والتقاط صور تستحق المشاركة مع الأصدقاء والعائلة.

وبفضل إعداداتها التلقائية لمستوى حساسية الضوء في بيئة التصوير والميزات الاحترافية التي تعزز مهارات التصوير لديك، تتميز كاميرا هاتف Galaxy S10 الجديد من سامسونج بإمكانيات غير محدودة وقدرات تصوير فريدة من نوعها في جميع الأوقات والفصول. ومن خلال احوائها على خمس عدسات للتصوير، تساعدك الكاميرا المتطورة متعددة الوظائف في Galaxy S10 على التقاط صور مذهلة تماماً كالمحترفين - فكل ما عليك فعله هو الجلوس والتقاط الصور والاستمتاع بالمشاهدة!

صور مذهلة مع قدرات العدسات المتعددة

تأتي كاميرا هواتف Galaxy S10 مزودة بعدسات تتناسب مع متكلبات كل مشهد على حدى بحيث تتيح للمستخدم التقاط الصور مع أدنى مستوى من الإضاءة أو أكثرها إشراقاً وفقاً لمتطلبات بيئة التصوير. وبفضل العدسات الخمس في هاتف (Galaxy S10+) أو الأربع في هاتف (Galaxy S10)، لن تواجه أي مشكلة في استشكاف إمكانات التكبير المذهلة والإطارات الواسعة جداً وعدسات التصوير عن بعد وبالتالي التقاط أفضل الصور من جميع الزوايا.

صور احترافية، ليلاً ونهاراً

يمكنك من خلال وضعية فتحة العدسة المزدوجة في هاتف Galaxy S10 التقاط صور واضحة ونقية بغض النظر عن ظروف الإضاءة السيئة في أوقات الفجر والغسق، حيث تتكيف عدسة الفتحة المزدوجة التي تعمل كالعين البشرية، تلقائياً، لتتناسب مع ظروف الإضاءة المحيطة.

مشاهد محسنة لصور مثالية

تساعد خاصية تحسين المشهد المستخدمين على التقاط صور مثالية للحظات شروق الشمس وغروبها. وبفضل وحدة المعالجة العصبية في Galaxy S10، يمكن لهذه الخاصية تحليل بيانات الصور ومعالجتها بدقة للتعرف على المشاهد المعقدة. ويتيح ذلك للكاميرا التعرف بطريقة ذكية على ما يصل إلى 30 مشاهداً، بما في ذلك شروق الشمس وغروبها، مما يعني قدرة هاتف Galaxy S10 على تلبية احتياجاتك فيما يتعلق بالتقاط أفضل الصور خلال الصيف.

توصيات احترافية تلقائية

يمكنك من خلال تفعيل خاصية ارشادات الصور الحصول على توصيات تلقائية احترافية حول كيفية تأطير صورتك وتحسينها. فمن خلال تحليل قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 100 مليون صورة، تقدم خاصية ارشادات الصور حول كيفية تحسين أبعاد وموضع والتكوين الكلي لصورك لمساعدتك على التقاط أفضل الصور الممكنة.

مشاركة الصور أثناء التنقل

يرغب كل مستخدم بمشاركة الصور والذكريات الرائعة مع العائلة والأصدقاء، لذلك فقد تم تزويد هاتف Galaxy S10 بوضعية مشاركة الصور على إنستجرام، حيث يقوم الهاتف مباشرة بتشغيل تطبيق إنستجرام من خلال تطبيق الكاميرا، مما يتيح لك مشاركة صورك وقصصك الصيفية بشكل سلس مع الأشخاص الأكثر أهمية في حياتك - كل ذلك دون فتح التطبيق.