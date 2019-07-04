 وطنا نيوز -مواقع إلكترونية تبتز مجموعة المناصير
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مواقع إلكترونية تبتز مجموعة المناصير
التاريخ : 14-07-2019 03:34:12 المشاهدات: 1623

وطنا اليوم-عمان:أصدرت مجموعة المناصير، بيانا اليوم الأحد، نفت فيه شائعة انسحاب رئيس هيئة المديرين المهندس زياد المناصير من المجموعة.

وأكدت المجموعة، استقرار وضعها المالي وقوته، مشيرة إلى أن هذه الشائعات تتكرر كل عام، بهدف الإساءة للمجموعة وابتزازها.

وأشارت المجموعة في بيانها، إلى أنها ستلاحق مروجي تلك الشائعات بالطرق القانونية.

وذكّر البيان بأن المجموعة تحتفل العام الحالي، بمرور 20 عاما على تأسيسها، وأن حجم استثماراتها في الأردن بلغ 3 مليارات دولار.








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