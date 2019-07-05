بنك القاهرة عمان يحصد جائزة عالمية باعتباره الأكثر نشاطا في الأردن

وطنا اليوم-عمان - حصد بنك القاهرة عمان ثمار جهوده ونشاطه الدؤوب في تطوير الأعمال في الأردن بنيله جائزة عالمية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

ووفق معايير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، فقد فاز بنك القاهرة عمان بجائزة ( بنك الإصدار الأكثر نشاطا لعام 2018 في الأردن ) لتميزه المصرفي على صعيد تنشيط التجارة ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة للإقتصاد الأردني .

وتمنح هذه الجائزة بموجب برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

وعبر الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان الأستاذ كمال البكري عن سعادة البنك بشراكته مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشيرا الى أن هذه الجائزة تعزز هذه الشراكة لتقديم اكبر الفرص الممكنة لعملائنا من اجل تعزيز النشاط الإقتصادي الأجنبي .

وقال ان الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جعلت ظروف تطوير الأعمال في الأردن اكثر نشاطا خاصة وان بنك القاهرة عمان هو البنك الأردني الثاني الذي يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بهذا الخصوص والبنك الأول في فلسطين .

واكد البكري بان توقيع بنك القاهرة عمان لهذه الاتفاقيات يدلل على ثقتنا العالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ودوره في تعزيز التنمية والتعاون المشترك بين البنكين (المصرفيين) .

وقد تسلمت ممثلة بنك القاهرة عمان الآنسة علا عوده مدير دائرة المؤسسات المالية الجائزة اثناء حفل توزيع الجوائز الذي تم تنظيمه في الاجتماع السنوي ومنتدى اعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 7 مايو 2019 في مدينة سراييفو بالبوسنة .

وحضر الحفل ما يزيد عن 270 ممثلا عن بنوك ومصارف عالمية ومنظمة التجارة الدولية وشارك فيه محافظ البنك المركزي للبوسنة والهرسك والمدير الإداري للمؤسسات المالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيد فرانسيس ماليز الذي وزع الجوائز على البنوك والمصارف الفائزة.

وبإطلاقه في عام 1999، فان برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يهدف الى تعزيز التجارة الخارجية الى و من وبين الدول التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. بالإضافة الى ذلك ومن خلال مبادراته المتعلقة بالتعلم الإلكتروني والتدريب، فان برنامج تسهيل التجارة كان الرائد في دعم التطوير الوظيفي للمهنيين الماليين المختصين بالتجارة الدولية في البنوك الشريكة. ومنذ ان بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العمل في الأردن في عام 2012، فقد جرى توفير العديد من ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية الخاصة بالتعلم الإلكتروني لشركائنا من البنوك في الأردن. واستفاد بنك القاهرة عمان من برامجنا الخاصة بالتعلم الإلكتروني وذلك بوجود عدد 16 ممن تخرج في إطار هذا البرنامج.