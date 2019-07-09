صفوة الإسلامي يبدأ اليوم برنامج التوظيف الصيفي ” Future Stars”

وطنا اليوم- انطلاقاً من رؤية جلالة الملك حول التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية والتي تقع على رأس أولوياته واستناداً إلى استراتيجية البنك وخطته لتعزيز دوره في تنمية المجتمع المحلي، وإيماناً بأن الشباب هم العنصر الأهم لتقدم وطننا الحبيب، يبدأ اليوم بنك صفوة الإسلامي برنامج التوظيف الصيفي ” Future Stars” من أجل تمكين الطلبة المتواجدين حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية ليكون لهم فرصة حقيقية في تطوير وتنمية مهاراتهم بشكل عملي في مؤسستنا المصرفية الإسلامية الأردنية.

هذا وقد بدأ البنك باستقبال طلبات المتقدمين للتدريب ضمن البرنامج المذكور منذ بداية الشهر الحالي من خلال الحملة التي أطلقها على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان بالصحف الرسمية حيث تم مقابلة عدد كبير منهم واثمرت هذه الحملة عن اختيار مجموعة من الطلبة سيتم تعريفهم بماهية عمل الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك للمتعاملين ليتم بعدها الحاق كل منهم على فروع البنك الأربعة والثلاثون المنتشرة في مختلف مناطق العاصمة عمان وعدد من محافظات ومدن مملكتنا الأردنية الهاشمية.

هذا وسيكون لهؤلاء الشباب دور رئيسي وهام في فروعنا وذلك من خلال استغلال طاقاتهم وأفكارهم لتوعية المتعاملين بالعمليات المصرفية الالكترونية المتنوعة.

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها بين البنوك العاملة في الأردن والتي تعود بالنفع على المجتمع المحلي وتعزيز دور الشباب لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم مخرجات شبابية مؤهلة لرفد السوق المحلي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الانطلاقة للبرنامج التدريبي هي الخطوة الأولى في برنامج شمولي يتم حالياُ العمل عليه مخصص لطلاب المدارس لتوعيتهم بالثقافة المالية وايجاد فرص حقيقية للشباب للتدريب خاصة من هم من سكان المحافظات الأردنية المختلفة.