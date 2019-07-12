سقطة دعائية لشركة كريم بالأردن تثير استياء النشطاء

وطنا اليوم-عمان:أثار إعلان لشركة «كريم» للنقل وحجز السيارات، غضباً واسعاً بين أردنيين رأوا فيه أنه يحمل إساءة إلى المرأة، ما اضطر الشركة، اليوم الجمعة 12 يوليو/تموز 2019 إلى حذف الإعلان وتقديم اعتذار.

وكانت الشركة قد نشرت الإعلان على حسابها الرسمي في موقع تويتر، تحت وسم «أسرع دليفري في العالم»، وبدأ الإعلان بإظهار الممثل عماد فراجين، الذي يؤدي دور زوج يلعب «البوبجي» ويتلقى اتصالاً من زوجته التي تشاجر معها على الهاتف، ثم طلّقها، وقال لها إنه سيرسل ورقة الطلاق عبر «كريم».

ويُظهر الإعلان الزوج وهو يتذكر يوم ذهابه إلى منزل زوجته، وكيف دخل في نقاش مع والدها الذي طلب مهراً كبيراً في البداية ثم وافق على تخفيضه. وسارع الرجل للاتصال بخدمة «كريم» مرة أخرى ليطلب منهم عدم إيصال الورقة بعدما تذكر قيمة المهر، ليجد أنهم قد أوصلوا الورقة لها، في إشارة إلى الخدمة السريعة للشركة.

ورأى أردنيون أن الإعلان يسيء للمرأة ويتهاون في قضية الطلاق، وقالوا إن الإعلان تناول هذه القضية بشيء من السخرية رغم خطورتها في المجتمع، مطالبين بحذف التطبيق من هواتفهم.

وقال حساب لـ رند جيلاني، إن «الدعاية منرفزة وغير لائقة وفيها كتير مشاكل! والدنيا اقتصرت ع عماد ليعمل الدور التمثيلي!؟ وغير أنه شغل البيع والتقليل من قيمة البنت وطلبها وأنه هي ولا شي ليندفع عليها! غير التهاون بموضوع الطلاق والأسلوب التافه! ما رح ألوم حدا رح يعيب الكوميديا عنا. لأنها كلها يا سب يا مبتذلة».

وقال حساب لرامي شبول: «الفكرة سطحية وعنصرية تجاه المرأة وتجاه القيم والعادات والتقاليد اللي بالأردن، فكرة الطلاق والتفكك الأسري اللي بتدعولها كدعاية لأنكم أسرع ديلفيري مش مناسبة أبداً، من متى صار الطلاق موضوع للمزح؟ والقيم الأردنية بالزواج محط للسخرية؟ وبتمنى ما حد منكم يراجعني بسبب رأيي الشخصي مثل آخر مرة».

الشركة توضح وتعتذر

ودفعت ردود الأفعال الغاضبة شركة «كريم» لإصدار توضيح مقتضب، اعتذرت فيه عن الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل.

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها على تويتر: «نعتذر عن الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لم نكن نقصد أن يظهر بسياق يسيء بأي شكل من الأشكال لأي فرد من أفراد المجتمع وخاصة المرأة، فنحن نؤكد اعتزازنا بكم جميعاً. نعتذر منكم ونفتخر بخدمتكم جميعاً!».

وكانت شركة أوبر عملاق خدمات سيارات الأجرة، قد أعلنت في مارس/آذار الماضي عن شراء شركة كريم وهي أكبر منافس لها في الشرق الأوسط، مقابل 3.1 مليار دولار، في أكبر عملية من نوعها في مجال التكنولوجيا، حسبما أعلنت الشركتان.

وفي بيان مشترك، قالت الشركتان سابقاً: «توصلنا إلى اتفاق تحصل فيه أوبر على كريم مقابل 3.1 مليار دولار».

ووفقاً للاتفاق ستصبح كريم شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأوبر، ولكن الشركتين، اللتين تستخدمان تطبيقاً إلكترونياً لطلب سيارات الأجرة وخدمات التوصيل، ستعملان بصورة مستقلة عن بعضهما.

وتم تأسيس كريم، ومقرها دبي عام 2012، ويعمل معها أكثر من مليون سائق، ولها نحو 30 مليوناً من المستخدمين في 120 مدينة في الشرق الأوسط والمغرب العربي.