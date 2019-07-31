بنك ABC الأردن يرعى الحملة التوعوية التي أطلقها البنك المركزي الأردني لطلاب الجامعات

وطنا اليوم-شارك بنك ABC الأردن برعاية الحملة التوعوية التي أطلقها البنك المركزي الأردني لطلبة الجامعات بعنوان "نحو شباب مثقف مالياً 2 " وذلك استكمالاً للحملة التوعوية التي بدأت في العام الماضي بهدف تعزيز الثقافة المالية المجتمعية، حيث تم توفير بنك افتراضي خلال الحملة لتمكين الطلاب من التعرّف على المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة ضمن بيئة تفاعلية.

وعليه، فقد تواجد ممثلو البنك في أحد مقرات الحملة في جامعة الزيتونة الأردنية، تأكيداً على أهمية مشاركة البنك في مثل هذه الحملات التوعوية الموجّهة لطلاب الجامعات بهدف توضيح المفاهيم المالية والاقتصادية الأساسية، للمساهمة في تضييق الفجوة المعلوماتية والسلوكية المتعلقة بالمعرفة المالية، بالإضافة إلى التعريف بالبنك المركزي ودوره في حماية المستهلك المالي وحقوق وواجبات العميل والتعريف بالتمويل الأصغر والدفع الالكتروني.

كما وتهدف هذه الحملة إلى إكساب الطلاب ثقافة مالية وتعزز من أهمية الادخار لديهم، و قد تضمنت الحملة إجراء مسابقات لقياس مدى استفادة الطلاب من المواضيع التي تم شرحها لهم، حيث قدم بنكABC جوائزاً لبعض الفائزين بالمسابقات تتمثل في حسابات توفير بنكية بهدف تشجيعهم على الإدخار، و تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية العمل التنموي و الثقافي تحت إشراف البنك المركزي الأردني والذي لا يوفر جهداً لتفعيل عناصر التفاعل بين الهيئات المحلية و أفراد المجتمع علاوة على توفير قواعد لبناء أجيال مثقفة مصرفياً.

هذا ويعتبر بنك ABC من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزينة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر.