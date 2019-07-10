Orange الأردن ترسم البسمة على وجوه نزلاء جمعية الأسرّة البيضاء

وطنا اليوم-عمان:في أولى نشاطات مبادرة Orange الأردن الاجتماعية "ارسم بسمة"، زار عدد من موظفي الشركة مؤخراً جمعية الأسرّة البيضاء للمسنين في منطقة الجويدة، حيث تهدف هذه المبادرة التي أطلقتها الشركة مؤخراً لتعميق مفهوم التكافل الاجتماعي ورسم البسمة ونشر الخير في المجتمعات المحلية والفعاليات المختلفة.

وقالت المديرة التنفيذية للموارد البشرية في الشركة، غادة جمال فارس، إن مبادرة "ارسم بسمة" هي جسر يصل بين الموظف في مجتمع Orange الأردن الداخلي وبين المجتمع الأردني الكبير، وهي كنقطة تواصل تقرّب المسافات وتختصر الحواجز وتنمي العلاقات فيما بينهما، عن طريق مساهمة الشركة وموظفيها في إحداث التغيير الإيجابي المنشود في المجتمع المحلي.

وأكدت فارس على أهمية الدور الذي تلعبه Orange الأردن في خدمة المجتمع المحلي، مشيرة الى أنّ مبادرة "ارسم بسمة" تظهر إدارة الشركة من خلالها مدى تأصّل معاني الإحساس بالمسؤولية من قبل موظفيها نحو المجتمع، وترسّخ من خلالها مفاهيم الخير ونشر السعادة بين الأفراد.

يشار إلى أنّ الزيارة كانت بمشاركة تكية أم علي، وتضمّنت مجموعة من الأنشطة التفاعلية المسلية مع نزلاء الجمعية، وتم خلالها تقديم هدايا تذكارية لهم، الأمر الذي ترك أثراً طيباً في نفوس نزلاء وموظفي الدار على حد سواء.

ويُعتبر العمل المجتمعي من أهم أولويات Orange الأردن، والتي ترتكز عليه خطة الشركة للمسؤولية المجتمعية، الهادفة إلى تقوية وتدعيم الروابط والعلاقات مع المجتمع المحلي، بشكل يلبي احتياجاته، ويساهم في دعم التكافل الإجتماعي وتحسين معيشة أبنائه، لتقود القطاع الخاص نحو الالتزام بخدمة كافة فئات المجتمع.