اتصالات أردنية لفتح بنوك في العراق

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح عن اتصالات بين الطرفين الاردني والعراقي لفتح فروع لبنوك اردنية في العراق.

وقال قندح في تصريحات لبرنامج البث المباشر على الإذاعة الأردنية مع الزميل الإعلامي صدام راتب المجالي إن هناك جدية واتصالات بين الطرفين وموافقات من البنك المركزي الاردني والبنك المركزي الاردني لفتح فروع لبنوك اردنية في العراق.

وأضاف: "البنوك الاردنية لديها جدية في ذلك وسنرى قريبا فروعا جديدة تفتح في العراق للبنوك الاردنية".

وقال قندح ان علاقتنا مع العراق تاريخية وممتازة وتعززت بعد زيارة جلالة الملك مؤخرا للعراق، مشددا على ان القطاع المصرفي الاردني منفتح ومتواجد في العراق منذ سنوات طويلة حيث يوجد بنك اردني هناك.

وشدد على ان الازمة التي حدثت في السنوات الاخيرة في المنطقة والعراق هي التي حدّت من توسع البنوك الاردنية في العراق.