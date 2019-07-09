الجغبير: 50 شركة صناعية تشارك في معرض الصناعات الاردنية في جنين

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية المشاركة في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام في مدينة جنين، وذلك لأهمية السوق الفلسطيني باعتباره احد الاسواق الواعدة للصناعات الأردنية من جهة، وكذلك لتأكيد صمود الشعب الفلسطيني على ارضه رغم ظروف الاحتلال التي تحاول عزله عن محيطه العربي والاسلامي.

واوضح الجغبير خلال لقاء عقد في مبنى الغرفة بحضور المشاركين في معرض جنين وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بمعرض الصناعات والمنتجات الأردنية الذي سيعقد في مدينة جنين الشهر الجاري، بتنظيم من غرفة صناعة عمان ودعم هيئة الاستثمار، عن ترحيب الغرفة بالمشاركة الواسعة في هذا المعرض من مختلف القطاعات الأردنية، الصناعية والسياحية والعلاجية والتعليمية، والتي جاوزت الـ 50 مؤسسة صناعية، حيث يتميز هذا المعرض عن المعارض السابقة في فلسطين الحبيبة بأنه يعقد في مدينة جنين القريبة من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الـ 48، وبالتالي فانه سيكون من السهولة بمكان زيارة رجال اعمال وتجار من تلك المناطق لزيارة المعرض.

وشدد الجغبير على أن الغرفة ستعمل على تلافي كافة السلبيات التي رافقت المعارض السابقة والتي تم تنظيمها من قبل الغرفة في الاراضي الفلسطينية، وكان آخرها المعرض الذي عقد في مدينة بيت لحم العام الماضي، مشيرا الى أنه رغم معيقات الاحتلال والتي ادت الى عدم حصول عدد من المشاركين بهذه المعارض على تصاريح الدخول اللازمة للمشاركة، الا أن هذا لن يقف عائقا امام الاستمرار في اقامة معرض سنوي بالاراضي الفلسطينية.

وبين الجغبير ان وفدا يمثل اللجنة المشرفة على تنظيم المعرض ضم كلا من عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان عدنان غيث وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن / ممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد وليد الجيطان قد قام بزيارة الاراضي المحتلة امس الاثنين والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية الذي اكد رعايته ودعمه لاقامة هذا المعرض.

واشار الجغبير الى ان استراتيجية مجلس ادارة الغرفة الجديدة ستركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول العربية من خلال تنظيم المعارض وتبادل زيارات الوفود وكذلك العمل على حل المعيقات التي تواجه الصادرات الاردنية الى هذه الاسواق مع الجهات المعنية في المملكة وفي هذه الدول.

من جهته أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين عمار ابوبكر، انه قد تم الترتيب لعقد لقاءات عمل ثنائية تجمع المشاركين الاردنيين بنظرائهم في الجانب الفلسطيني، اضافة الى دعوة كافة منتسبي الغرف الصناعية والتجارة في مناطق السلطة الفلسطينية لحضور فعالياتهع، وكذلك تنظيم زيارات لوفود من المحافظات الفلسطينية المختلفة لهذا المعرض، مشيرا الى أن هذا المعرض يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

حضر اللقاء كلا من المهندس موسى الساكت نائب رئيس غرفة صناعة عمان ومقرر لجنة المعارض في الغرفة احمد الخضري واعضاء مجلس ادارة الغرفة تميم القصراوي وعدنان غيث وعضوي مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان وعبدالحكيم ظاظا.



