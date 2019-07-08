الاسلامي الاردني يحجز على احدى شركات غسان خرفان

وطنا اليوم-عمان:بعد الانباء العديدة والمتعددة التي نشرت فيما يخص هروب رجل الاعمال التجاري غسان خرفان بسبب مطالبات مالية كبيرة من عدة بنوك وجهات ومحاولة النفي من قبل بعض الجهات والتأكيد من الاخرى خرجت اليوم دائرة تنفيذ عمان ومن خلال قرارها الذي يقضي بأداء الدين الذي قيمته 9.2 لصالح البنك الاسلامي الاردني تؤكد ما يتعرض له خرفان من انهيار اقتصادي ومطالبات مالية عدة تعتبر شركة المطاحن الذهبية كقطرة لأول الخير ..

حيث اخطرت دائرة تنفيذ عمان اليوم الثلاثاء، شركة المطاحن الذهبية، حكماً يقضي بأداء الدين الذي قيمته (927015.174)، لصالح البنك الإسلامي الأردن وقدمت دائرة التنفيذ للشركة الواقعة في ضاحية الياسمين، انذاراً يقضي بأداء الدين خلال (15 يوماً) من تاريخ صدور الإعلان، فيما ستقود الدائرة بمباشرة المعاملات التنفيذية اللازمة، إذا انقضت المدة دون أداء الدين.

ويعتبر البنك الاسلامي اول البنوك التي تطالب بدينها قضائياً حيث اكدت مصادر بأن العديد من البنوك ستتبع نفس الاجراء قريباً لعدد من شركات غسان خرفان وليس فقط شركة المطاحن الذهبية للمطالبة بحقوق مالية لم يتم دفعها من قبل غسان خرفان وشركاته المتعددة