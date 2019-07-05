البنك الاردني الكويتي يختتم حملة ماستركارد للبطاقات الائتمانية بتوزيع ثلاث سيارات مرسيدس و 3 رحلات مميزة

وطنا اليوم-اختتم البنك الأردني الكويتي حملة ماستركارد للبطاقات الائتمانية التي أطلقها ابتداء من 27 آذار / مارس الفائت، خلال حفل أقيم يوم الجمعة الموافق 5/7/2019 في العبدلي مول، حضره السيد هيثم البطيخي رئيس منتجات التجزئة والبنكية الخاصة بالبنك، وإدارة وموظفي البنك، وحشد من الجمهور والمهتمين والإعلاميين. وقام السيد هيثم البطيخي بتسليم الجوائز للفائزين.

جاءت حملة بطاقات ماستركارد الائتمانية التي أطلقها البنك بعنوان: "فرصتك لتلف العالم أو تمتلك مرسيدس-بنز بأي عملية شراء"، في إشارة منه لسهولة وفاعلية استخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية، وربط أي عملية من خلال نقاط البيع وعبر الانترنت وحركات السحب النقدي باستخدامها بالدخول في السحب على ثلاث رحلات إلى نيويورك أو لندن أو بانكوك، إضافة لثلاث سيارات مرسيدس – بنز واحدة من فئة "E-Class"، واثنتان من فئة "A-Class".

وفي معرض حديثه عن الحملة، قال السيد هيثم البطيخي: أننا معنيون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا حاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية من البنك الأردني الكويتي، والمساهمة في إيجاد حلول عمليّة وآمنة لعمليات الشراء وتسديد الالتزامات، من خلال طرح فئات متعددة لهذه البطاقات، مع سقوف تتناسب مع احتياجات وتطلعات العملاء الكرام، مع مزايا تحفيزية عديدة. وقد أطلقنا هذه الحملة تقديراَ لعملائنا الكرام وثقتهم الدائمة بنا، واختيارهم بطاقاتنا الائتمانية كوسيلة الدفع المفضلة

وقال رمزي العماري، مدير ماستركارد في منطقة المشرق العربي: "يمكن لحاملي بطاقات ماستركارد الحصول على تجارب لا تقدر بثمن كل يوم بمجرّد نقرة واحدة بسيطة. فمن خلال تركيزنا على العميل ووضعه في صميم كل ما نقوم به، يمكننا إطلاق حملات تلبي تطلعات المستهلكين وترضي شغفهم. وأودّ هنا أن أهنئ عملاء البنك الأردني الكويتي الذين فازوا في هذه الحملة، وأن أشجع المزيد من العملاء على المشاركة في المستقبل والتمتع بالعديد من المزايا التي تقدمها أنظمة الدفع غير النقدي".

تم الترويج للحملة عبر الإعلانات الخارجية، والصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ولاقت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، وحققت الغاية منها بزيادة الإقبال على استخدام البطاقات الائتمانية والتمتع بمزاياها كما وأقام البنك أجنحة موقعية مختارة، في عدد من المولات التجارية وآخرها كان العبدلي مول الذي أقيم به حفل تسليم الجوائز بتقديم الإعلامي محمد المغربي وبحضور الفائزين وعائلاتهم وإدارة وموظفي البنك وشركة ماستركارد.