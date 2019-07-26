ما حقيقة هروب رجل اعمال أردني كبير !

وطنا اليوم-عمان:فر رجل الاعمال التجاري من البلاد هربا من التزامات وديون تقدر بـ الملايين و شكاوى موظفيه العديدة في وزارة العمل بعد الفوضى التي حدثت بسبب هروبه منذ اشهر.

وتجري حاليا عمليات البحقث عن رجل اعمال تجاري كبير جداًالمذكور وعن اسرته بعد ان قام بتصفية كافة اموره في المملكة بشكل مفاجئ ،حيث قام بنقل ملكيات سيارات تابعة لشركاته ،ونقل ملكيات املاك خاصة ..وسحب كافة اثاث منزله الفخم جدا لخارج البلاد ،بالاضافة الى تفريغ كافة المكاتب في شركاته المتعددة واغلاقها وسحب كافة البضائع المتوفرة في مستودعات الشركات التي تقدر بالملايين لجهات غير معلومة وترك الشركة بلا إدارة وبلا بضائع وبلا اموال ولم يتبقى عدا بعض الموظفين الذين ينتظرون على امل عودة رجل الاعمال التجاري من خارج البلاد وتسليمهم حقوقهم التي مضى عليها لغاية الان ما يقارب الـ 3 اشهر.

ووفقا للمعطيات فكلها تشير الى ان رجل الأعمال يمر بحالة من الانكسار في الوسط بسبب المديوينة التي ترتبت عليه من قبل بنوك عدة وبسبب التزامات باتت تفوق السيطرة الامر الذي دعاه الى الهروب لجهة غير معلومة البعض خمن انه قد يكون اتجه الى تركيا.

لكن رائحة الغياب والهروب باتت تفوح بين العديد من المتعاملين والمتعاقدين مع شركات التاجر وبدات التساؤلات تجول هنا وهناك حول الغياب المفاجئ علما ان بعض الموردون والمتعاملون اوقفو اعمالهم خوفا من تغيب رجل الاعمال وعدم الالتزام بالعديد من الاتفافيات والطلبيات ، الامر الذي سيظهر صدى نتائجه السلبية بالفترة القادمة مما سيحدث هزة كبيرة بسبب هروبه والذي سينتج عنه آثار مدمرة كونه تجاري كبير ومعروف وينتمي لعائلة تجارية كبيرة.

ومن المتوقع ان تشهد الساحة التجارية قريباً حالة من الصدمة في حال قررت البنوك الحجز على املاك رجل الاعمال بسبب مطالبات مليونية كبيرة "علماً بأن اغلب ثروته خارج البلاد وكان يقوم بتحويل اموال من الخارج في حال احتاج سيولة لشركاته داخل المملكة ".