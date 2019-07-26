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ما حقيقة هروب رجل اعمال أردني كبير !
وطنا اليوم-عمان:فر رجل الاعمال التجاري من البلاد هربا من التزامات وديون تقدر بـ الملايين و شكاوى موظفيه العديدة في وزارة العمل بعد الفوضى التي حدثت بسبب هروبه منذ اشهر.
ووفقا للمعطيات فكلها تشير الى ان رجل الأعمال يمر بحالة من الانكسار في الوسط بسبب المديوينة التي ترتبت عليه من قبل بنوك عدة وبسبب التزامات باتت تفوق السيطرة الامر الذي دعاه الى الهروب لجهة غير معلومة البعض خمن انه قد يكون اتجه الى تركيا.
لكن رائحة الغياب والهروب باتت تفوح بين العديد من المتعاملين والمتعاقدين مع شركات التاجر وبدات التساؤلات تجول هنا وهناك حول الغياب المفاجئ علما ان بعض الموردون والمتعاملون اوقفو اعمالهم خوفا من تغيب رجل الاعمال وعدم الالتزام بالعديد من الاتفافيات والطلبيات ، الامر الذي سيظهر صدى نتائجه السلبية بالفترة القادمة مما سيحدث هزة كبيرة بسبب هروبه والذي سينتج عنه آثار مدمرة كونه تجاري كبير ومعروف وينتمي لعائلة تجارية كبيرة.
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