بيان هام من الضمان حول حظر الخدمات عن هذة المنشآت

وطنا اليوم-عمان:قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها ستضطر آسفة إلى حظر جميع خدماتها عن المنشآت التي لم تقم بتحديث بيانات ضباط ارتباطها بعد انتهاء الفترة التي حددتها المؤسسة بدءاً من 23 حزيران الماضي وحتى تاريخ 31/7/2019، وبصرف النظر عن أي تحديثات سابقة قامت بها المنشأة على بيانات ضابط ارتباطها قبل هذه الفترة.

ويأتي هذا الإجراء نتيجة تقاعس عدد كبير من المنشآت عن القيام بتحديث بيانات ضابط ارتباطها، إذ بلغ عدد المنشآت التي استجابة وقامت بالتحديث (2780) منشأة من أصل (56) ألف منشأة وبنسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي المنشآت.

وبينت المؤسسة في بيان لها أنه يتعين على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) للحصول على النموذج المعد لهذه الغاية من زاوية النماذج والطلبات، كما بإمكانه أيضاً مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة للحصول على هذا النموذج ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتفعيله من فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته، منوهة إلى أن المعلومات المقدمة في النموذج تعتبر إقراراً من ضابط الارتباط على دقتها وصحتها.

وأوضحت أن الهدف من هذا التحديث تمكين ضباط الارتباط من تزويدها بالبيانات والمعلومات وبشكل إلكتروني ومباشر من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة والتبليغ عن حوادث العمل، والتحقق من البيانات الواردة من منشآتهم لمؤسسة الضمان بأنها معتمدة وصحيحة.

وأكدت المؤسسة على أهمية قيام ضابط ارتباط المنشأة بتوقيع النموذج من المفوض بالتوقيع لدى منشأته أو المصادقة على التوقيع من البنك المعتمد لدى المنشأة في حال عدم تمكن المفوض بالتوقيع من مراجعة المؤسسة، وبعد ذلك عليه مراجعة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته ليتم تحديث البيانات بشكل مباشر وفوري من قبل موظف المؤسسة.