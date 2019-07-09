الرئيسية | بنوك وشركات بنك ABC الأردن يرعى دوري الصغار في مدارس كامبردج

وطنا اليوم-عمان:إيماناً منه بأهمية دعم النشاطات الرياضية، لا سيما تلك المتعلقة بفئة الأطفال، فقد قام بنك ABC الأردن برعاية ثلاثة فرق في دوري صغار كرة القدم لمدرسة كامبردج .

وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من رؤية البنك المؤمنة بأهمية هذه الفئة العمرية محفزاً بدوره تطوير مهاراتهم الرياضية والتي تنعكس ايجابياً على صحتهم.

وقد حرص البنك دوماً على التواجد في مثل هذه الانشطة استمراراً لمنهجيته الداعمة لتطوير المجتمع المحلي من خلال دعم الأنشطة الرياضية التي تجمع الأطفال في أجواء تنافس صحية تعزز من مهاراتهم وروح الفريق لديهم.

وفي الحفل الختامي، فقد قام البنك بتوزيع الهدايا والجوائز على لاعبي فرق بنك ABC المشاركين في دوري صغار كرة القدم، وقامت بدورها إدارة المدرسة بتكريم البنك كجهة داعمه لهذا النشاط من خلال تسليم مندوبيه دروعاً تكريمية، وذلك تقديراً للبنك على هذه الرعاية.

هذا ويعتبر بنك ABC من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزينة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر.

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