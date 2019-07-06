Orange الأردن تطلق النسخة المحلية الثالثة لجائزة (OSVP 2019)

وطنا اليوم-أطلقت Orange الأردن مؤخرا النسخة المحلية الثالثة من جائزة "Orange لمشاريع التنمية المجتمعية(OSVP 2019)"، الموجهة لاصحاب الافكار والمشاريع و رواد الاعمال الشباب والتي تتيح حلولا مبتكرة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في المجالات المختلفة، حيث اختارت لجنة تحكيم مكوّنة من خبراء متخصصين في مجال الريادة ستة مشاريع ناشئة خلال مرحلة التقييم للمشاركة في المرحلة النهائية من المسابقة.

وفي بيان صحفي صادر عن Orange الأردن، قالت ان هذه المسابقة ستتيح الفرصة امام الشركات المُختارة لعرض مشاريعها أمام لجنة التحكيم المتخصصة خلال شهر تموز الجاري، في خطوة تهدف الشركة منها الى دعم وحث الشباب على الابداع والابتكار وايجاد حلول تكنولوجية خلاقة ذات بعد اجتماعي واقتصادي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم.

واكدت الشركة اهمية هذه الجائزة التي تطلقها للسنة الثالثة على التوالي، وذلك كونها مشجعا حقيقيا وحافزا معنويا وماديا لهؤلاء المبدعين، خاصة وان الشركة بالاضافة الى الجوائز المالية المخصصة لاصحاب المراكز الثلاثة الاولى ستقوم بترشيح الفائزين ودعم مشاركتهم في النسخة العالمية من هذه الجائزة الهامة التي ستُعقد في شهر تشرين الثاني من هذا العام في جنوب أفريقيا.

وتسعى Orange الأردن من خلال هذه الجائزة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولعب دور فاعل في عملية التحوّل الرقمي، من خلال التزامها بدعم الرياديين المبدعة افكارهم ايمانا منها بقدره هؤلاء الشباب بإحداث تغير ايجابي في مجتمعاتهم.

يشار الى ان Orange الأردن قد فتحت باب التسجيل في النسخة الثالثة من الجائزة في آذار الماضي، علما بان لجنة التحكيم تتألف من السادة فالنتينا قسيسية، مدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان، محمد العموش، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد"، والمهندس نضال البيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج، وميس الداوود، رئيسة الشراكات الاستراتيجية وتطوير البرامج في ‎مؤسسة ولي العهد، والريادية فداء الطاهر والمهندسة رنا دبابنه مديرة ادارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي في Orange الأردن .