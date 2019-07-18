الرئيسية | بنوك وشركات مجموعة الخليج للتأمين – الأردن ( gig – Jordan ) تفتتح مركز اتصال متخصص في الإجابة على كافة الاستفسارات

وطنا اليوم- افتتحت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن ( gig – Jordan ) مركز اتصال متخصص في الإجابة على كافة الاستفسارات بكادر وظيفي مدرّب وعلى معرفة تامة بكافة برامج وسياسات الشركة، حيث يمكنكم الآن الاتصال والحصول على الإجابة المطلوبة من خلال جهة واحده وذلك على الرقم 065609888

لمزيد من المعلومات عن برامج الشركة، تفضلو بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة:

https://www.gig.com.jo/Home

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