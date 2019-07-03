 وطنا نيوز -فرع ABC بالمفرق يتعرض للسرقة، دون أي إصابات بشرية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
فرع ABC بالمفرق يتعرض للسرقة، دون أي إصابات بشرية
التاريخ : 04-07-2019 02:04:51 المشاهدات: 1210

وطنا اليوم-تعرض فرع بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) الكائن في مدينة المفرق إلى عملية سطو مسلح من قبل مجهول صباح يوم الخميس 4/7/2019، حيث تم سرقة مبلغ مالي قدره 4,889 دينار أردني.

لم يتعرض أي من موظفي البنك أو عملائه لأي أذى، ولقد تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي استجابت مشكورة وبأقصى سرعة، وتقوم حالياً بإجراء اللازم في مثل هذه الحالات.
ونشير هنا الى أن جميع المبالغ النقدية في جميع الفروع مؤمنة بالكامل، وأن فروعنا الأخرى تعمل كالمعتاد دون أي تغيير على عملها.

 


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق