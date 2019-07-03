فرع ABC بالمفرق يتعرض للسرقة، دون أي إصابات بشرية

وطنا اليوم-تعرض فرع بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) الكائن في مدينة المفرق إلى عملية سطو مسلح من قبل مجهول صباح يوم الخميس 4/7/2019، حيث تم سرقة مبلغ مالي قدره 4,889 دينار أردني.

لم يتعرض أي من موظفي البنك أو عملائه لأي أذى، ولقد تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي استجابت مشكورة وبأقصى سرعة، وتقوم حالياً بإجراء اللازم في مثل هذه الحالات.

ونشير هنا الى أن جميع المبالغ النقدية في جميع الفروع مؤمنة بالكامل، وأن فروعنا الأخرى تعمل كالمعتاد دون أي تغيير على عملها.