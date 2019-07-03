وطنا اليوم-عمان:تصريح صادر عن إدارة شركة العطارات للطاقة (مالكة مشروع العطارات مشروع توليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر الصخر الزيتي في منطقة العطارات ام غردان) و لجنة المجتمع المحلي العاملة في المشروع:

عطفا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول ما جرى في موقع المشروع في الأمس، حيث تؤكد كافة الأطراف أن ما جرى هو خلاف عادي ناتج عن سوء تفاهم بين شخصين أحدهما صيني الجنسية و الأخر أردني تطور إلى مشاجرة بسيطة و سرعان ما تم حلها، و انتهى الموضوع دون أي تطورات تذكر و تمت المصالحة بين الأطراف.

و يذكر ان شركة عطارات قد باشرت أعمال الانشاء في منطقة العطارات في شهر 3 من عام 2017 و التي ساهمت دوما في تطوير المجتمع المحلي حيث يعمل في كوادر الشركة ما يقرب 200 من سكان المنطقة و 600 من فنيين وكوادر إدارية محلية والمتفقين جميعا مع كافة الاطراف للعمل معا لنجاح اول مشروع صخر الزيتي في المملكة الأردنية الهاشمية.