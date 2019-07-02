Orange الأردن تطلق خط الأطفال الآمن لاول مرة في المملكة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت Orange الأردن عن توفيرها لـ "خط الأطفال الخلوي الآمن"، الذي تم تصميمه ليتلائم مع احتياجات الأطفال بميزات آمان عالية لحمايتهم، لتكون بذلك أول شركة في الأردن تلتفت لهذه الفئة من المجتمع باهتمام بالغ، في الوقت الذي أصبحت فيه استخدامات الخلوي حاجةً ملحةً لجميع شرائح وفئات المجتمع.

وأوضحت الشركة أن هذا الخط متوفر بشكل حصري لمشتركيها في خطوط الفايبر والـ ADSL، ليتيح لهم منح أطفالهم خطوطاً خلوية مزودة بالإنترنت الآمن، للبقاء على تواصل معهم أينما كانوا وفي كل وقت، كما أنه يساعد الأهل على حظر أي محتوى إلكتروني غير مرغوب فيه عن أجهزة أبنائهم، لضمان إتاحة التسلية والمعلومة المفيدة لهم بعيداً عن الإضرار بهم.

وضمن هذا العرض، سيتمكن المشترك أيضاً من الحصول على حزمة إنترنت شهرية تبلغ 2 جيجابايت، و1000 دقيقة على شبكة Orange و100 دقيقة على الشبكات الأخرى. وأكدت الشركة على أن هذا الخط جاء إيماناً منها بأهمية الإنترنت الذي تجاوز الشباب ليصبح مطلباً رئيسياً للأطفال للحصول على التسلية التي يحتاجونها، ومن جانب آخر، أصبح الإنترنت أساساً لا يمكن الاستغناء عنه في العملية التعليمية بالمراحل المبكرة من الدراسة، الأمر الذي يُشعر الطفل بخصوصية وقدرة للحصول على المعلومات المطلوبة منه.

وتؤكّد Orange الأردن دائماً على مكانتها الرائدة كمزود لأقوى خدمات الإنترنت للخلوي والمنزل، وبأنها السباقة في طرح كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تقريب زبائنها من كل ما يهمهم.