الرئيسية | بنوك وشركات عرض مشروع سياحي ضخم في العقبة للبيع بالمزاد

وطنا اليوم-عمان: أعلنت محكمة بداية العقبة أحد أبرز المشاريع السياحية الضخمة للبيع والذي يعود لشركة راية العقبة للتطوير والاستثمار ويشمل على فلل وارض تقع على الساحل الجنوبي للمدينة وصل تقديرها إلى ما يزيد عن( 12 )مليون دينار ، مقابل دين لصالح بنك الاسكان للتجارة والتمويل، والبنك الاردني الكويتي، ولم يذكر الاعلان قيمة الدين .



وبموجب الاعلان الصادر في القضية التنفيذية رقم (4030 / 2018 )المتكون بين شركة راية العقبة للتطوير الاستثمار وبنك الاسكان للتجارة والتمويل، والبنك الاردني الكويتي وذلك بموجب سند الدين رقم (768) في المعاملة رقم ( 77/ 12 )تاريخ 30 كانون اول 2014 ، حيث تم طرح المشروع للبيع بالمزاد العلني كاعلان أولي لقاء دين دون تحديد .



وبحسب الوثيقة فإنّ المشروع المقدر من قبل المحكمة بـمبلغ 12 مليون دينار و908 الف و890 دينار يقع في منطقة الشاطئ الجنوبي بالقرب من منتجعات الهضاب ومنتجعات البحر الاحمر وبالقرب من نادي الدفاع المدني والدرك ونوهت الدعوى ان كافة قطع الاراضي المقام عليها المشروع مفروزة .



وحسب الإعلان فان المشروع ذو اطلالة بحرية وتنظيمية ( منتجعات سياحية) ويتضمن مباني عبارة عن فلل بعدة انظمة وشقق وبرك سباحة وحدائق وطرق وممرات وارصفة والمشروع في مراحل التشطيبات والعمل متوقف في المشروع في ظل وجود حراس عليه.



كما يحيط بالمشروع سور خرساني من ثلاثة واجهات والجزء الرابع وهو الغربي الشمالي بدو سور وكما تم تنفيذ نحو 85 % من الشوارع الداخلية والارصفة والبلادط الخارجي والانارة ، كما يوجد عدد من اشجار النخيل والبنسيانا واشجار زينة اخرى.

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