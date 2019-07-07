الرحاحلة: نطور خدماتنا لإتاحة تحديث بيانات المغترب والمقيم

وطنا اليوم-عمان:استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة في مقر الإدارة العامة وفد ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم برئاسة المهندس محمد أيمن الرفاعي، للاطلاع على تشريعات الضمان وآخر مستجداته وزيادة سُبل التعاون ما بين المؤسسة والملتقى.

وأكد الرحاحلة خلال اللقاء على أن النظام التأميني المعمول به يعد من الأنظمة التي توفر مظلة حماية اجتماعية ملائمة تضاهي أنظمة الحماية الاجتماعية في كثير دول العالم المتقدمة، موضحاً أن المؤسسة تسعى بشكل دائم لتقديم خدمات متميزة وفُضلى لجمهورها وذلك تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية وتنفيذا لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن وتسريعها وتخفيف الأعباء على متلقي الخدمة في كل مكان بالعالم.

وبين أن المؤسسة تتجه نحو مزيد من التطوير والتحديث لخدماتها الإلكترونية بشكل عام والمغتربين بشكل خاص وذلك ما ستتضح ملامحه خلال الفترة القادمة من خلال توفير منصة إلكترونية لتحديث بيانات جميع الأردنيين المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي وفي كافة دول العالم وبأي وقت، حيث سيساهم ذلك بتسهيل عملية الاشتراك الاختياري للمغتربين الأردنيين حول العالم ودفع اشتراكاتهم بشكل مبسط وسريع، موضحاً أن المؤسسة نظمت عدة برامج للتواصل مع المغتربين الأردنيين في دول الخليج وستسعى إلى التواصل مع المغتربين في مختلف دول العام لا سيما الدول الأوروبية.

بدوره بين الرفاعي أن ملتقى النشامى للجاليات الأردنية حول العالم تأسس عام 2009 بدءاً من المملكة العربية السعودية وامتد حتى وصل إلى (34) دولة حول العالم والذي يقوم على سياسات محددة وواضحة لجميع المنتسبين له، موضحا أن الملتقى يسعى إلى تقديم الخدمات لكافة المغتربين الأردنيين حول دول العالم البالغ عددهم مليون و200 ألف مغترب.

وأكد الرفاعي على اعتزاز الملتقى بالشراكة مع الضمان لخدمة المغترب الأردني والتي تعد شراكة ممتدة ومتينة، مطالبا المؤسسة بإيجاد بنك معتمد يتعامل مع الضمان في المملكة العربية السعودية سيما وأن بعض العاملين الأردنيين المقيمين فيها تقع أماكن عملهم خارج نطاق المدن وهناك العديد من البنوك التي من الممكن أن تقبل التعامل مع مؤسسة الضمان في ظل عصر الثورة الرقمية واستخدام التكنولوجيا بأقل تكلفة وجهد ممكن، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آلية لنقل اشتراكات المغتربين الأردنيين من البلدان التي يعملون بها إلى الضمان الاجتماعي الأردني من خلال عقد اتفاقيات معينة بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية في تلك الدول.

وثمن الرفاعي دور المركز الإعلامي في المؤسسة بنشر رسالة الضمان للمغتربين الأردنيين في كافة البلدان العربية والغربية وذلك من خلال اللقاء الدوري السنوي الذي تستضيفه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مقرها لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المغترب الأردني فيما يتعلق بقضايا الضمان، أو من خلال الزيارات التي يقوم بها وفد سفير الضمان إلى الدول العربية، داعيا المؤسسة للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقده الملتقى في مدينة بودابست وذلك في الخامس من شهر تشرين أول من العام الحالي من خلال تقديم مواد إعلامية وتوعوية ضمن الفعاليات التي يتضمنها المؤتمر لا سيما وأنه سيضم ممثلين عن المغتربين الأردنيين من مختلف الدول الأوروبية.

وفي نهاية اللقاء أعرب الوفد المشارك باللقاء المكون من نجيب السمهوري رئيس لجنة ملتقى النشامى في ألمانيا، والدكتور علي سليمان علي رئيس اللجنة الاجتماعية للملتقى، ومحمد بشتاوي مسؤول العلاقات الداخلية في الملتقى/ الدنمارك، ومحمد جبران رئيس ملتقى النشامى/ منطقة ينبع في السعودية، وهبة خصاونة مستشارة رئيس الملتقى، عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه المؤسسة من اهتمام كبير لأبناء الجالية الأردنية في كافة دول العالم آملين أن يتجدد اللقاء بشكل دوري لمناقشة القضايا التي تتعلق بالعامل الأردني المغترب.

وحضر اللقاء من جانب المؤسسة كل من موسى الصبيحي وعلي السنجلاوي وخلود غنيمات وأنس أبو اشتية ورائدة طوالبة.