سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون التشكيلي– الدورة الخامسة

وطنا اليوم-عمان:كشف جاليري بنك القاهرة عمان عن الفنانين المشاركين في الدورة الخامسة لسمبوزيوم القاهرة عمان الدولي وباعلان الجاليري للاسماء التي تضم فنانين من مختلف دول العالم سيكون بهو البنك في الثاني من شهر تموز الحالي ورشة ابداعية عالميه لعشرة ايام تتوج بمعرض دولي من منجز الورشة .

يشارك في الدورة الخامسة للسمبوزيوم والمنتظم منذ خمسة اعوام اشهر فنان عالمي وهو الصيني وان جيوان وهو ضيف شرف السمبوزيوم ومن مصر احمد شيحه وعبد الوهاب عبد المحسن ورشا عالم واحمد صابرومن اميركا توماس كوكس و جاكلين باسكر و من اسبانيا ايفيتا اندجار والسوري صبحي حديدي و الفلسطيني تيسير بركات و كاترينا غارشاني من روسيا وكريستينا ميلاكوفيش وجانسا اوبانفسكي من صربيا و السعودي زمان جاسم و مكيكا تروجكنوفك من مقدونيا و فينا تام من ايطاليا ومن الاردن حكيم جماعين ومحمد شلبي من تونس في حين يشارك عدد من الفنانون الشباب وهم عثمان شهاب وعبير شقديف و حزامه ابو جوده و وعد قويدر و هيا محمود من فلسطين ومحمد الجالوس من الأردن قومسيرا عاما للسمبوزيوم .

يمثل حضور الفنان الصيني جيوان مكسبا مهماا للساحة الفنية الاردنية فهو الفنان الذي يعد سفيرا فنيا لبلده ووذلك لاهميته ومنجزه الفني العالمي ومسيرته الفنية الثرية واحترافيته في الرسم والاداء الاكاديمي .اضافة الى مهارته العاليه في رسم الجدرايات الضخمة وتوصيفاته الفنية المبتكره , فهو رسام واقعي يرصد الطبيعة الحية والمشاهد الطبيعة بمهارة لاتضاهى .

تاتي اختيارات جاليرى بنك القاهرة عمان للفنانين في كل دورة منوعة , كما في كل دوره لاثراء المشهد الفني الاردني مؤكدين على عالمية الفن ورسالته الانسانية والجماليه .

الى ذلك يفتح السمبوزيوم في دورته الحاليه الافاق لفنانين جدد بتناول المشهد الاردني والشرقي بطرق احترافيه وابداعيه وبرؤى جديده حيث تلتقي فنون عاليمه على الساحة الفنية الاردنية والتي تفسح المجال لهم لتبادل الخبرات والاراء مع الفنانين وطلاب الفنون

يعد هذا السمبوزيوم من اللقاءات العالمية الفنية التي باتت على خريظة الفن العالمي وذلك لتطبيقة معاير الملتقيات الفنية العالمية من حيث حسن التنظيم وعدد ايام الورشات العملية وشروط اختيار الفنانين فضلا عن الترتيبات اللوجستية المختلفه .

ورشة السمبوزوم التي تمتد لعشرة ايام ستكون مشهدا فنيا لافتا وهو ما تحرص عليها ادارة الجاليري في جذب الفنون للساحة الفنية الاردنية في حين سيكون المعرض بصبغة دوليه لان جميع المشاركين معروفون عالميا ولهم بصمتهم الفنية .

وكما اضافت الدورات السابقه اعمالا جديده لمجموعة الجاليري الفنيه الخاصة سيعزز السمبوزيوم المجموعة باعمال جديده وهو تراكم فني مهم جدا .

الى ذلك تاتي مشاركة مجموعة من الجيل الشاب على قدر كبير من الاهميه واشراكهم الى جوار فنانين عالميين سيعزز لديهم افكار الابتكار والابداع واهمية الرسم ضمن مجموعة والانعتاق من فكرة المحلية ويمدهم بالخبرة والتواصل ويفتح لهم افاق التعرف الى تقنيات واداءات فنيه لم يعهدوها .