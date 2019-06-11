وفد صناعي أردني يزور العراق لبحث فرص الاستثمار

وطنا اليوم-عمان:يزور وفد صناعي يمثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يوم السبت العراق لبحث فرص الاستثمار وتسهيل حركة انسياب المنتجات الأردنية للسوق العراقية.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان هذه الزيارة تأتي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بهدف بحث العديد من المواضيع، أهمها: مراجعة قائمة السلع الأردنية المعفاة عند التصدير إلى السوق العراقية بإدراج سلع جديدة وبما يصب بمصلحة الطرفين وخاصة السلع التي تعتبر مدخلات إنتاج أو لا يوجد صناعة عراقية مثيلة لها.

وزاد ان السوق العراقي كبير وهناك صناعات عراقية لا تغطي السوق بأكمله كالسلع التي تدخل بعملية إعادة العراق مثل الإسمنت وحديد التسليح والمنتجات الخرسانية والرخام والحجر والدهانات والأنابيب ومنتجات الزجاج والمنشآت المعدنية ولوحات التحكم والمفاتيح والقواطع.

وقال الجغبير، ان هذه الزيارة ستشتمل أيضا على التباحث مع مسؤولين عراقيين لإيجاد الحلول التي تخدم تذليل كافة مشاكل التصدير الى السوق العراقي ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بعملية النقل وعدم السماح بتصدير بعص السلع براً.

وأشار الى الزيارة التي قامت بها غرفة صناعة الأردن الى بغداد نهاية نيسان من العام الجاري، حيث تم في ذاك الوقت عقد المنتدى العراقي الأردني والذي عقد بمجلس الأعمال الوطنية العراقي، بالإضافة الى زيارة غرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية، والاتفاق على تنظيم زيارات قطاعية للتجار العراقيين الى المصانع الأردنية بهدف الاطلاع على الصناعة الأردنية والجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات الأردنية.

وبدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن- ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إيهاب القادري، ان 14 شركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الجلدية والمحيكات ستشارك في الزيارة للعراق، وذلك بهدف توسيع نطاق التصدير للعراق.

وقال القادري أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يشغل 73 ألف عامل وعاملة موزعين على 3110 منشأة صناعية وحرفية، إذ يقوم بتصدير منتجاته الى كافة دول العالم.