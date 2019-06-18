Orange الأردن تعقد ورشة عمل حول قواعد وإجراءات الصحة والسلامة المهنية

وطنا اليوم-عمان:عقدت Orange الأردن مؤخراً ورشة عمل متخصصة بـ "الصحة والسلامة المهنية والبيئة" على مدار يومين لشركاء عملها، تهدف لتحسين وتطوير أنظمة وممارسات الصحة والسلامة المهنية، وبيان أهميتها في تجنّب إصابات العمل والأمراض المهنية ووقف الخسائر البشرية والمالية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة، تيري ماريني، والمديرة التنفيذية للموارد البشرية، غادة جمال فارس، وخبراء مختصّين في هذه المجالات من القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من موظفي الشركة.

وتناولت ورشة العمل أهمية اتّباع القواعد والإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والبيئة، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وناقشت الورشة أيضاً معايير أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، وضمان توافق معايير شركاء عمل الشركة مع معايير مجموعة Orange، وعلى رأسها وقاية وحماية موظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، تيري ماريني على أن السلامة المهنية تعدّ من أولويات مجموعة Orange التي تتوقع من شركائها تطبيق أنظمة إدارة الصحة والسلامة، والسعي لتنفيذ نظام الإدارة البيئية بشكل يتماشي مع المعايير المحلية والدولية التي تنتهجها المجموعة. كما أطلق ماريني مبادرة "عُد لبيتك بأمان" Go Home Safe كعنوان لورشة العمل هذه.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية للموارد البشرية، غادة جمال فارس، إن Orange الأردن تعدّ من أوائل الشركات التي أولت هذا الأمر اهتماماً كبيراً، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب توفير معدّات خاصة للوقاية الشخصية، بالإضافة إلى تنمية قدرات وتدريب العاملين بما يمكنّهم من الحفاظ على أنفسهم وعلى المنشآت التي يعملون بها وكذلك على البيئة المحيطة بهم.

وأضافت أن هذه الورشة تؤكد مدى مواكبة الشركة لموظفيها وحثهم على اتباع معايير الصحة والسلامة المهنية، لتعمم بذلك ثقافة السلامة والصحة الوقائية لدى العاملين، كما أنها تمكّن المقاولين (شركاء العمل) من تنفيذ متطلبات الصحة والسلامة المهنية، بموجب التشريعات المحلية والدولية للحد من وقوع الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.

يشار الى أن Orange الأردن كانت قد حصلت على ثلاث شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، بعد أن أثبتت قدرتها على تلبية المتطلبات والمواصفات المعتمدة لاستحقاقها، وتشمل هذه الشهادات: شهادة (ISO45001:2018) لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، وذلك لما توفّره الشركة لموظفيها من بيئة عمل آمنة وصحية، وشهادة (ISO14001:2015) ذات الصلة بمعايير نظام إدارة البيئة، بالإضافة إلى شهادة (ISO:14644-Class8) لمراكز البيانات الخاصة الخالية من التلوث البيئي الداخلي.