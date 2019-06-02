مصفاة البترول تعقد ورشة عمل متخصصة في صناعة الزيوت لكبار عملاءها

وطنا اليوم-عمان:عقدت شركة مصفاة البترول الأردنيّة بالتعاون مع شركة انفينيوم الرائدة في مجال محسنات الزيوت، ورشة عمل متخصصة في صناعة الزيوت المعدنية وإدخال المحسنات التي تتوائم مع محركات المركبات، وذلك لكبار عملاءها في فندق الكراون بلازا.

وتناولت ورشة العمل التي رعاها الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين العديد من المواضيع التي تهم مستخدمي الزيوت المعدنية بشكل عام.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج تعقده مصفاة البترول مع مزودي المواد المستخدمة في تصنيع الزيوت المعدنية بهدف منح المستخدمين مزيداً من المعلومات حول زيوت جوبترول.

وأكد مسؤولو تصنيع الزيوت في شركة مصفاة البترول الأردنية، ان زيوت جوبترول علامة مميزة محليّاً وإقليميّاً بين الشركات المصنّعة للزيوت بشكل عام، مؤكدين ان زيوت جوبترول تحظى بتقدير وثناء كبير من قبل مستخدميها.

ومن الجدير ذكره بأن شركة المصفاة قامت بطرح عبوات تعبئة زيوت جوبترول بتصاميم جديدة، حيث صممت الشركة هذه العبوات بشكل يصعب تقليدها ويمنع إعادة التعبئة لذات العبوة من جديد، وقد استوحت الشركة التصميم الجديد للعبوات من شعارها، منعاً لمحاولة تقليد العلامة التجارية لزيوت جوبترول، وحتى يستطيع المستخدم تمييز زيوت جوبترول في الأسواق.







