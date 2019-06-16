الرئيسية | بنوك وشركات الذنيبات: لا مساس بحقوق وامتيازات موظفي الفوسفات

وطنا اليوم-عمان:اكد رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، أن الشركة لن تتوانى عن تقديم اي خدمة أو دعم للعاملين فيها ضمن الإمكانات المتاحة و الانظمة القوانين المتبعة.



وقال "ان حقوق جميع العاملين في الشركة والامتيازات الممنوحة إليهم مصانة ولن تمس تحت اي ظرف".



كما أكد الدكتور الذنيبات، ان التأمين الصحي لموظفي الشركة لا تغيير عليه، ولن يتم المساس به أو تحويله لأي جهة، مثلما اكد أهمية الاستغلال الأمثل لهذه الخدمة الكبيرة من قبل الموظفين والمتقاعدين وعدم إساءة استخدامها للمحافظة على استمراريتها .



وقال خلال لقائه اليوم الثلاثاء ، عددا من أعضاء الهيئتين الاداريتين لناديي الحسا والابيض، ان وضع الشركة في تحسن مستمر، وأنها تسير بخطىً ثابتة وعلى المسار الصحيح نحو مستقبل اكثر ازدهارها واستقرارا ، ولن تعود إلى اوضاعها السابقة ، مؤكدا في هذا الإطار أهمية تكاتف جهود جميع العاملين لخدمة الشركة و مستقبلها.



و أشار الدكتور الذنيبات، الى الإجراءات التصحيحية التي اتخذها مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية فيها خلال العامين الماضيين واسهمت في تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات والازمات، ومن أبرزها اتباع سياسة مدروسة لضبط النفقات والتحول للصناعات التحويلية.



كما لفت إلى قرار الشركة بمنع الاحتكار في العطاءات واعتماد مبدأ التنافس، والذي شجع أبناء المنطقة على إنشاء شركات مقاولات خاصة بهم والمنافسة على العطاءات التي تطرحها الشركة في مواقع العمل المختلفة.



ونوه الدكتور الذنيبات، لبعض التحديات التي ما زالت تواجه الشركة ومنها انخفاض أسعار الفوسفات في ظل المنافسة العالمية، مؤكدا في هذا الإطار أن السياسات التي اتبعتها الشركة ستسهم في تعزيز قدرتها على تجاوز هذه التحديات .



و بين ان الاردن يعد ضمن اعلى عشر دول في العالم و الثاني عربيا بعد المملكة المغربية في إنتاج الفوسفات.



وأشاد الدكتور الذنيبات بدور العاملين في الشركة في مختلف مواقع العمل التابعة لها، وحرصهم على استقرار الشركة واستمرارها، والتعامل بمسؤولية مع الاجراءات التصحيحية



التي تتخذها الإدارة، مؤكدا أن أبواب الإدارة والشركة مفتوحة أمام جميع الموظفين و العاملين للاستماع لهم في مختلف القضايا التي تخص مصلحة العمل الشركة والعاملين على حد سواء.



ولفت الدكتور الذنيبات الى استعداد الشركة للمساهمة في دعم المشاريع الإنتاجية التي تقيمها البلديات أو المجتمعات المحلية في مناطق الجفر و الحسا و معان، و تخلق فرص عمل لأبناء المنطقة قابلة للإستمرار و الاستدامة.



كما طلب من الجهات المعنية في الشركة توفير جميع احتياجات اندية الموظفين في مناجم الحسا والابيض، و تحسين الخدمات الترفيهية والثقافية المتنوعة للعاملين فيها، وبما يوفر بيئة داعمة للعمل في مواقع الشركة.



من جانبهم، أكد رؤساء واعضاء الهيئات الإدارية للأندية، دعم جميع العاملين في مواقع العمل المختلفة في الشركة لاجراءات الادارة، واهدافها، مؤكدين التزامهم بكل ما من شأنه خدمة الشركة واستقرارها وتحسين أوضاعها.



كما اشادوا بسياسات إدارة الشركة، وحرصها على حقوق العاملين و مكتسباتهم وتحسين ظروف وبيئة العمل في مختلف المواقع.











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