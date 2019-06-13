الجغبير: جلالة الملك مهد طريق واسع لبحث الاستثمار بين الأردن وسنغافورة

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الى سنغافورة تمهيد لطريق واسع نحو بحث فرص الاستثمار بين الشركات الأردنية والسنغافورية.

وشدد الجغبير في البيان الذي أصدرته الغرفة اليوم، ان جلالة الملك اعطى الوفد الأردني المشارك بمنتدى الأعمال الأردني السنغافوري دفعة معنوية قوية لعرض فرص الاستثمار في الأردن، بالإضافة للخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركات الأردنية.

ونوه الى أن كافة القطاعات التقطت توجيهات جلالة الملك على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية وحتى اجتماعيا، وذلك نحو تنفيذ رؤية جلالته بتحقيق أثر إيجابي كبير على الأردن وسنغافورة.

ودعا الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو تحقيق التكاملية والأثر الإيجابي من هذه الزيارات، لاسيما وأن الزيارات الرسمية الاستثمارية تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتطلب زيادة التشاركية في العمل نحو تحقيق الأهداف الإيجابية.

وحول تفاصيل الزيارة الى سنغافورة، قال الجغبير انه تمت بحث فرص التعاون مع مؤسسة التصدير السنغافورية، وغرفة التجارة السنغافورية واتحاد الصناعات السنغافورية، منوها الى ان هذه المؤسسات الثلاث تبلغ مساهمتها نحو 770 مليار دولار، في حين يستحوذ القطاع الصناعي السنغافوري على 25 بالمئة من الاقتصاد السنغافوري.

وأشار الى ان الوفد الأردني تمكّن من الاطلاع على التجربة السنغافورية بشكل عام وأداء القطاع الخاص بشكل خاص، في حين استعرض الوفد الأردني ابرز مميزات بيئة الاستثمار في المملكة.

وتابع انه تم الحديث حول استخراج شهادات المنشأ وفرص التعاون والاتفاقيات مع دول العالم.

وأعلن عن الاتفاق حول زيادة تبادل المعلومات وتعظيم القيمة المضافة وتبادل الخبرات الصناعية بين الجانبين.

ويشار الى ان الوفد ضم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، وأعضاء غرفة صناعة الأردن تميم القصراوي امين سر مجلس غرفة صناعة عمان وممثل الصناعات الكيماوية احمد البس ورئيس جمعية مصنعي أملاح البحر الميت المهندسة الهام زيادات ورئيس جمعية القسطل الصناعية محمود خضر، بالإضافة الى رجل الأعمال مروان غيث وفراس اشنانه عن قطاعات النقل واللوجستية.