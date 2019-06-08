المصفاة تعقد حلقة تشاورية حول الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع التوسعة الرابع

وطنا اليوم-عمان:عقدت شركة مصفاة البترول الاردنية اليوم الاثنين حلقة تشاورية خاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع التوسعة الرابع.

وتهدف الورشة الى اجراء عصف ذهني مع الأطراف ذات العلاقة بالمشروع لتحديد المتطلبات البيئية الفنية المرتبطة بالمشروع لأخذها بعين الاعتبار في التصاميم الخاصة بالمشروع.

واطلع المشاركون بالحلقة التشاورية على الآثار الإيجابية لمشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الاردنية والتحسينات التي سيتم إجراؤها على المصفاة والتي ستنعكس ايجابا على الواقع البيئي الحالي في المجتمعات المحيطة لمنشآت المصفاة.

وناقش الحضور الآثار البيئية الإيجابية التي ستنعكس على الواقع البيئي في المملكة بشكل عام نتيجة رفع جودة المشتقات البترولية المنتجة من المصفاة بما يواكب التطور الذي حصل على مواصفات المشتقات النفطية عالميا مما يعني تقليل أثر الانبعاثات الضارة الناتجة عن احتراق هذه المشتقات على الواقع البيئي للمملكة.

وأعلن مسؤلون في الشركة خلال الحلقة التشاورية عن تنفيذ التصاميم اللازمة لمشروع التوسعة الرابع للمصفاة، في حين سيتم خلال المرحلة القادمة وهي مرحلة إعداد التصاميم التفصيلية النهائية، تحديث دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع التوسعة الرابع بهدف تلبية المتطلبات البيئية حسب التشريعات المحلية العالمية.

واكدت الشركة ان أخذ الموافقات النهائية من وزارة البيئة متطلب أساسي للبدء في بناء المشروع ومن تشغيل منشآته.

الى ذلك، فان مشروع التوسعة الرابع يهدف الى المساهمة في التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة في الاردن من خلال ايجاد وظائف محلية إضافية وزيادة استخدام الموردين ومزودي الخدمات المحليين، بالإضافة لتوفير وتحسين الامن الاقتصادي الوطني من خلال خفض اعتماد الاردن على المنتجات البترولية المكررة المستوردة.

وتساهم التوسعة في الحد من تلوث الهواء المرتبط بالمركبات من خلال توريد وبيع الوقود النظيف والامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيؤدي الى تحسن في جودة الهواء المحيط داخل الاردن لاسيما في المناطق الحضرية والشوارع المكتظة، حيث تستخدم المركبات بشكل متكرر.

ويشار الى ان التصاميم الخاصة بمشروع التوسعة ستكون حسب المعايير الدولية بما يضمن ادخال تحسينات كبيرة على الاداء البيئي للمصفاة القائمة.







